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22/06/2022 17:57

《台股攻略－黃振宇》市場憂慮經濟衰退，台股創１年半新低

　　《台股攻略》雖然美股上揚，但隨著全球經濟陷入衰退的疑慮加深，台股今日（２２日）走
弱，電子權值股、航運及鋼鐵股同步重挫，拖累指數表現，加權指數最終跌３８０點，收
１５３４７點，創１年半新低記錄，成交金額為新台幣２７８５億元，三大法人合計淨賣出新台
幣２１５﹒２８億元，其中外資錄得淨賣出新台幣２２４億元。
　　電子權值股的台積電失守新台幣５００元關口，收新台幣４９４﹒５元，跌２﹒１％，創１
年半新低，市值下滑至新台幣１２﹒８２兆元；聯電除淨後，受市場沽壓，收新台幣４４﹒１元
，重挫４﹒８％，創１３個月新低；聯發科將在明日（２３日）除淨，今天同步大跌，收新台幣
８０７元，跌７％；鴻海跌２﹒２％，日月光投控跌３％，國巨跌５％，聯詠跌７﹒２％，矽力
－ＫＹ則逆市升１％。此外，近期貨櫃海運市場消息雜音不斷，貨櫃三雄的長榮跌７﹒３％，陽
明跌７﹒８％，萬海亦跌２﹒８％。散裝航運股的中航、慧洋－ＫＹ、台航、裕民及四維航均跌
４％至９％。航空雙雄方面，長榮航微升０﹒６％，華航跌２﹒１％。鋼鐵股仍舊委靡不振，最
大鋼企的中鋼跌２﹒７％，東和鋼鐵、威致、燁輝、志聯及海光等跌３﹒９％至６﹒３％。金融
股的富邦金及國泰金股價跌超過２％，玉山金、中信金、開發金及台新金均跌１％。台灣經濟部
預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案，擬新增建築物屋頂設置太陽能規範，市場隋即看
好太陽能產業內需商機，帶動相關股上揚，模組廠的茂迪一度漲停，收升７％；元晶、聯合再生
、安集及碩禾均升１％至４％。研調機構ＴｒｅｎｄＦｏｒｃｅ表示，受半導體設備交貨期延長
影響，導致行業擴產進度遜預期，預計明年全球晶圓代工１２吋產能的年增長率將由原先預計的
１０％降至８％。先前福壽的董事長洪堯昆在接受訪問時指出，黃豆、小麥及玉米的大宗物資國
際價格高企，令集團今年第三季成本壓力增加。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及
業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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