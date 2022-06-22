  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2022 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》港股未有跟隨美股向好之勢高開

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
金融業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為長
實集團（０１１１３）、理想汽車（０２０１５）與蔚來（０９８６６），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中電（００００２）、粵海投資（００２７０）與復星國際（００６５６）。
　　昨晚（２１日）美股三大指數皆顯著報升收場，今早（２２日）港股恒指卻低開９０點，本
欄讀者應會明白與港股早已反映了大部分美股升幅有關。原先估計，港股仍可略為高開，然後進
行即市整固，再定後向。現時見到淡友大戶甫開市即發動反攻，雖謂大市依然有望於稍後再度揚
升，若成交量變化不配合，我們仍須小心恒指期貨２１４９２關口最終會得而復失。好淡雙方仍
在進行拉鋸戰，實力接近，港股後市依然未明，牛熊證投機者不應逆即市圖指示的的方向而行。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning22/06/2022
熊麗萍料港股月内上試22500　造車新勢力首選理想
人氣文章財經熱話22/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢企穩，惟市場情緒仍然悲觀
人氣文章財經熱話21/06/2022
中電受累澳洲業務中期料錄虧損　大行狠劈目標價逆市插7%
人氣文章中國故事21/06/2022
《神州經脈》多地樓市政策再鬆綁　滬指兩連跌仍守三千三
人氣文章FOCUS21/06/2022
【FOCUS】「直播清流」高位腰斬　螞蟻傳聞耐人尋味
人氣文章財經熱話21/06/2022
【減持潮】新東方在綫遭騰訊清倉式減持　騰訊系須小心？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金