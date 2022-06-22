《窩輪豪情－梁業豪》港股未有跟隨美股向好之勢高開

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

金融業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為長

實集團（０１１１３）、理想汽車（０２０１５）與蔚來（０９８６６），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選中電（００００２）、粵海投資（００２７０）與復星國際（００６５６）。

昨晚（２１日）美股三大指數皆顯著報升收場，今早（２２日）港股恒指卻低開９０點，本

欄讀者應會明白與港股早已反映了大部分美股升幅有關。原先估計，港股仍可略為高開，然後進

行即市整固，再定後向。現時見到淡友大戶甫開市即發動反攻，雖謂大市依然有望於稍後再度揚

升，若成交量變化不配合，我們仍須小心恒指期貨２１４９２關口最終會得而復失。好淡雙方仍

在進行拉鋸戰，實力接近，港股後市依然未明，牛熊證投機者不應逆即市圖指示的的方向而行。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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