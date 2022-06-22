  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2022 08:37

【虛幣世界】加密貨幣走勢企穩，惟市場情緒仍然悲觀

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股市場大致造好，加密貨幣市場回穩，比特幣約在
２０６００美元水平，以太幣維持升勢，不過分析師相信市場情緒仍然悲觀，並指出波動性上升
可能與大型投資者買入近期價格下跌和潛在條件的持續有關，包括全球動盪、價格上漲和衰退困
擾，這些都困擾著加密貨幣市場。分析師表示，投資者感到害怕，在有確鑿證據表明經濟已經出
現更持久的好轉之前，他們已經採取了防禦姿態。
　　上個月ＴｅｒｒａＵＳＤ　穩定幣　（ＵＳＴ）　的崩潰以及最近涉及ＤｅＦｉ借貸平台事
件，加上加密貨幣對沖基金三箭的慘敗進一步加劇了市場的擔憂。數字投資管理公司　Ａｒｃａ
　的首席投資官Ｊｅｆｆ　Ｄｏｒｍａｎ表示，某種意義上說，這並不是史無前例的，他們在短
時間內發生了多次３０％到５０％的變動；但從歷史上看，這是第一次與各地發生的壞事一起發
生，這在歷史上很糟糕。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０６６０﹒９６元（美元．下同），跌０﹒３０％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１１９﹒０７元，跌０﹒６０％；艾達幣報
０﹒４７４０元，跌１﹒５２％；瑞波幣報０﹒３２６０元，跌１﹒０３％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話22/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢企穩，惟市場情緒仍然悲觀
人氣文章財經熱話21/06/2022
中電受累澳洲業務中期料錄虧損　大行狠劈目標價逆市插7%
人氣文章中國故事21/06/2022
《神州經脈》多地樓市政策再鬆綁　滬指兩連跌仍守三千三
人氣文章FOCUS21/06/2022
【FOCUS】「直播清流」高位腰斬　螞蟻傳聞耐人尋味
人氣文章財經熱話21/06/2022
【減持潮】新東方在綫遭騰訊清倉式減持　騰訊系須小心？
人氣文章專訪21/06/2022
【專訪】陶冬：歐洲擬禁燃油車　或重蹈能源轉型失誤（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金