【虛幣世界】加密貨幣走勢企穩，惟市場情緒仍然悲觀

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股市場大致造好，加密貨幣市場回穩，比特幣約在

２０６００美元水平，以太幣維持升勢，不過分析師相信市場情緒仍然悲觀，並指出波動性上升

可能與大型投資者買入近期價格下跌和潛在條件的持續有關，包括全球動盪、價格上漲和衰退困

擾，這些都困擾著加密貨幣市場。分析師表示，投資者感到害怕，在有確鑿證據表明經濟已經出

現更持久的好轉之前，他們已經採取了防禦姿態。

上個月ＴｅｒｒａＵＳＤ 穩定幣 （ＵＳＴ） 的崩潰以及最近涉及ＤｅＦｉ借貸平台事

件，加上加密貨幣對沖基金三箭的慘敗進一步加劇了市場的擔憂。數字投資管理公司 Ａｒｃａ

的首席投資官Ｊｅｆｆ Ｄｏｒｍａｎ表示，某種意義上說，這並不是史無前例的，他們在短

時間內發生了多次３０％到５０％的變動；但從歷史上看，這是第一次與各地發生的壞事一起發

生，這在歷史上很糟糕。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０６６０﹒９６元（美元．下同），跌０﹒３０％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１１９﹒０７元，跌０﹒６０％；艾達幣報

０﹒４７４０元，跌１﹒５２％；瑞波幣報０﹒３２６０元，跌１﹒０３％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

