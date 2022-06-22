《炒股戰記－施富》京東電商業務前景樂觀，有個板塊博追落後！

《炒股戰記》魚缸呢兩個星期喺２０７００至２２１４０水平上落，畢竟環球通脹嚴重，各

國央行又ｋｅｅｐ住加息，經濟前景充滿不確定性。既然個市咁悶，唯有炒板塊喇！呢排見到汽

車、教育、內房股輪住炒，最ｈｉｔ嗰隻教育股新東方在綫（０１７９７）更加由６月６日低位

３﹒６６銀係咁升，最高上到３３﹒１５銀先回落，累計升咗超過８倍。富仔相信魚缸維持上落

市格局，板塊仲會輪住炒，今次都揀一個有力追落後嘅板塊。

睇番個倉，比亞迪（０１２１１）股價早排曾經衝高到３２１﹒８銀，同前高位３２４﹒５

銀接近，富仔喺３２１銀沽埋剩低嘅５００股。比亞迪前景仍然樂觀，只係富仔想等佢回一回再

買入。另外，康方生物（０９９２６）噚日整咗支大陽燭，到咗第一個目標價２２銀，所以亦已

沽咗３０００股，而呢幾日維持強勢，睇下升唔升到下一個目標３０銀喇。



＊京東初步目標２６０銀＊



今次個倉加多兩隻股票，第一隻係京東（０９６１８）．「６１８」購物節早前正式結束，

京東累計落單金額超過３７９３億人仔，按年升１０﹒３％，雖然按年增幅係有紀錄以來最小，

但下落單金額就創新高，表現太差，其中超市全渠道、小時購同京東到家表現出色。

富仔認為，今次除咗留意京東「６１８」嘅落單金額之外，亦要留意營運方式有啲轉變。網

絡平台「小紅書」喺購物節期間，同「６１８」有關嘅關鍵詞搜索量喺４至６月按年大增超過３

倍，而今年購物節有唔少商家喺小紅書上架產品，用戶亦可以喺小紅書上直接買嘢，京東集團旗

下「京東國際」已經進駐小紅書。

經過阿爺早前不斷嘅監管政策，京東、阿里巴巴（０９９８８）等電商平台都轉下營運模式

，會留意多咗消費者嘅體驗。由過去就咁買嘢，到依家會上網研究，甚至會喺小紅書呢類平台，

睇下其他用家嘅評價同心得，先決定買唔買，推動到部分公司嘅銷量。外國藥妝品牌

Ｄｅｒｍａｓｅｎｓａ透過ＫＯＬ喺小紅書直播帶貨，帶動今年購物節銷量按年大增６倍。富仔

相信，京東經過今次購物節，未來可能會加強喺網上社區嘅宣傳，開拓更多客源，加埋疫後經濟

復甦、消費券等疊加效應，京東喺電商嘅發展仍樂觀。

部署方面，京東６月７日裂口上升後，一直喺２３３﹒４到２６２銀上落，對上四個交易日

喺２６０銀左右有啲阻力，今日跟住魚缸回調。富仔喺２４１銀買咗５００股，初步目標留意

２６０銀，到價會沽４００股，最後１００股會留意４月２９號高位２８０銀水平，跌穿２２３

銀就止蝕。



＊潤電初步目標１６﹒４銀＊



另一隻係潤電（００８３６），集團今年５月附屬電廠售電量約１２２９萬兆瓦時，按年少

１４﹒７％。不過，附屬風電場售電量約３２７萬兆瓦時，按年升０﹒３％；附屬光伏電站售電

量約１２﹒７萬兆瓦時，按年升３９﹒７％，整體表現唔係衰到貼地嘅。

富仔特別留意近期阿爺就供電方面嘅言論，事關已經有重量級領導人先後發聲，話要保持供

電穩定。國務院副總理韓正提到，要積極應對當前能源供應嘅突出矛盾，充分發揮煤炭嘅兜底保

障作用，確保今年用電安全；國務院總理李克強考察涿州京源熱電公司嗰陣，話依家係迎峰度夏

關鍵時期，要釋放煤炭先進產能、能開盡開，落實長協煤供應，進一步加強電力保供，堅決防止

拉閘限電，保障經濟運行同基本民生。

煤炭供應曾經非常緊張，煤價ｋｅｅｐ住咁升，令到電廠發電成本增加，加上疫情令到多個

城市停工停產，第一季業績唔靚仔都情有可原。富仔覺得隨住多個城市疫情逐步受控，生產有望

恢復，阿爺除咗推出穩經濟政策外，亦希望供電可以正常番，達至今年５﹒５％嘅經濟增長目標

，相信煤炭企業都要跟住國策走，而煤價走勢近排有回落跡象，對電力股有幫助。富仔相信喺保

供電嘅大方向下，電力股可以追落後。

部署方面，喺日線圖上，潤電今個月喺１３﹒４４到約１６﹒４６銀上，上日一支大陽燭衝

高，之後兩日受制於２０天線，但仍然企穩喺１０天線。喺周線圖上，潤電嘅保力加通道逐步收

窄，股價跌勢亦放緩，近幾個月守得住１００周線。富仔認為電力股早排畀高煤價困擾得太耐，

阿爺亦唔希望各地有「拉閘限電」嘅情況再次發生，最壞嘅情況已經過咗，而潤電本身係國企，

相對其他電力股穩陣。我已經喺１４﹒４８銀買咗６０００股，初步目標睇１６﹒４銀附近，到

時會沽４０００股，最後２０００股會睇１７銀，跌穿１３銀就止蝕。



沽出之股份及收益（虧損）

股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 收益（虧損）（元）

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比亞迪 ５００股 ２５２﹒２０ ３２１﹒００ ３４４００

（０１２１１）

康方生物 ３０００股 １６﹒５０ ２２﹒００ １６５００

（０９９２６）

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套現：２２６５００元



模擬投資組合

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 １００００股 ４﹒０３ ４﹒１２ ４１２００

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ６３﹒３５ ６３３５０

（００８２３）

微創機器人 ５００股 ２３﹒５０ ２９﹒５０ １４７５０

（０２２５２）

中國中鐵 ５０００股 ５﹒４０ ４﹒８５ ２４２５０

（００３９０）

港鐵 ２０００股 ４２﹒００ ４０﹒８５ ８１７００

（０００６６）

信義玻璃 ４０００股 １９﹒１４ １７﹒６４ ７０５６０

（００８６８）

康方生物 １０００股 １６﹒５０ ２２﹒１５ ２２１５０

（０９９２６）

泡泡瑪特 ４０００股 ３４﹒００ ３４﹒２５ １３７０００

（０９９９２）

京東 ５００股 ２４１﹒００ ２４０﹒８０ １２０４００

（０９６１８）

潤電 ６０００股 １４﹒４８ １４﹒３６ ８６１６０

（００８３６）

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股票市值 ： ６６１５２０元

剩餘現金 ： ２４５９１０元

組合淨值 ： ９０７４３０元



＊ 數據截至６月２２日收市

