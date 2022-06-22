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即市新聞

22/06/2022 09:22

《異動股》中電平開，電纜橋失火燒斷，新界西三區大規模停電

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中電（００００２）今天平開，報６７﹒４元，該股成交約
２２萬股，涉資１４７６萬元；港鐵（０００６６）無升跌，報４１﹒１元；煤氣
（００００３）無升跌，報８﹒３５元；電能（００００６）無升跌，報４９﹒６５元。
　　元朗朗屏中電電纜橋昨晚７時許起火猛烈燃燒，元朗、天水圍及屯門３區出現大面積停電，
港鐵屯馬線一度停駛，電訊網絡亦受影響。大火於昨晚９時被救熄，無人受傷，但電纜橋中央被
燒斷下塌，中電稱正進行搶修，對客戶深表歉意。
　　現時，恒生指數報２１４６９，跌８９點或跌０﹒４２％，主板成交２６﹒１２億元。國企
指數報７５０７，跌４１點或跌０﹒５６％。恒生科技指數報４７３７，跌２２點或跌
０﹒４８％。
　　即月期指新報２１３７６，跌９８點，低水９４點。即月國指期貨報７４６１，跌４０點，
低水４７點。即月科指期貨新報４７４９，跌２５點，高水１２點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電（００００２）　　６７﹒４元　　　　無升跌
　　港鐵（０００６６）　　４１﹒１元　　　　無升跌
　　煤氣（００００３）　　８﹒３５元　　　　無升跌
　　電能（００００６）　４９﹒６５元　　　　無升跌
　　港燈（０２６３８）　　７﹒４７元　升０﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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