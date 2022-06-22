《異動股》中電平開，電纜橋失火燒斷，新界西三區大規模停電

《經濟通通訊社２２日專訊》中電（００００２）今天平開，報６７﹒４元，該股成交約

２２萬股，涉資１４７６萬元；港鐵（０００６６）無升跌，報４１﹒１元；煤氣

（００００３）無升跌，報８﹒３５元；電能（００００６）無升跌，報４９﹒６５元。

元朗朗屏中電電纜橋昨晚７時許起火猛烈燃燒，元朗、天水圍及屯門３區出現大面積停電，

港鐵屯馬線一度停駛，電訊網絡亦受影響。大火於昨晚９時被救熄，無人受傷，但電纜橋中央被

燒斷下塌，中電稱正進行搶修，對客戶深表歉意。

現時，恒生指數報２１４６９，跌８９點或跌０﹒４２％，主板成交２６﹒１２億元。國企

指數報７５０７，跌４１點或跌０﹒５６％。恒生科技指數報４７３７，跌２２點或跌

０﹒４８％。

即月期指新報２１３７６，跌９８點，低水９４點。即月國指期貨報７４６１，跌４０點，

低水４７點。即月科指期貨新報４７４９，跌２５點，高水１２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中電（００００２） ６７﹒４元 無升跌

港鐵（０００６６） ４１﹒１元 無升跌

煤氣（００００３） ８﹒３５元 無升跌

電能（００００６） ４９﹒６５元 無升跌

港燈（０２６３８） ７﹒４７元 升０﹒２７％

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（ｅｒ）

