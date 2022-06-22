《異動股》理想高開４％，推新ＳＵＶ理想Ｌ９，８月底前啟動交付

《經濟通通訊社２２日專訊》理想汽車（０２０１５）現價升４﹒３７％，報１４３﹒３元
，該股成交約１０萬股，涉資１４０９萬元；蔚來（０９８６６）升３﹒６％，報１８１﹒４元
；小鵬汽車（０９８６８）升２﹒８８％，報１２１﹒４元；吉利（００１７５）升０﹒４％，
報１５﹒１２元。
理想汽車公布，發布家庭發展的智能旗艦ＳＵＶ：理想Ｌ９。理想Ｌ９統一零售價格為
４５﹒９８萬元人民幣，即日起接受預訂；７月１日全國所有零售中心展車全部到店；在７月
１６日，全國零售中心試駕啟動；而新車將在８月底前啟動用戶交付。
該集團指，理想Ｌ９提供６座位，利用自研旗艦級增程電動和底盤系統，ＣＬＴＣ綜合續航
里程達到１３１５公里，ＷＬＴＣ綜合續航里程達到１１００公里；全自研的旗艦級智能駕駛系
統「理想ＡＤ Ｍａｘ」，以及超過１００項旗艦配置全系標配。該集團又公布，將開源全自研
的ＡＥＢ系統代碼，推動全行業智能駕駛安全技術的普及。
現時，恒生指數報２１４６９，跌８９點或跌０﹒４２％，主板成交２６﹒１２億元。國企
指數報７５０７，跌４１點或跌０﹒５６％。恒生科技指數報４７３７，跌２２點或跌
０﹒４８％。
即月期指新報２１３４５，跌１２９點，低水１２５點。即月國指期貨報７４４５，跌５６
點，低水６３點。即月科指期貨新報４７４３，跌３１點，高水６點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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理想汽車（０２０１５） １４３﹒３元 升４﹒３７％
蔚來（０９８６６） １８１﹒４元 升３﹒６％
小鵬汽車（０９８６８） １２１﹒４元 升２﹒８８％
吉利（００１７５） １５﹒１２元 升０﹒４％
比亞迪（０１２１１） ３０２元 升０﹒８％
廣汽（０２２３８） ７﹒５７元 無升跌
長汽（０２３３３） １５﹒８８元 無升跌
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（ｅｒ）
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