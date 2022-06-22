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即市新聞

22/06/2022 09:23

《異動股》理想高開４％，推新ＳＵＶ理想Ｌ９，８月底前啟動交付

　　《經濟通通訊社２２日專訊》理想汽車（０２０１５）現價升４﹒３７％，報１４３﹒３元
，該股成交約１０萬股，涉資１４０９萬元；蔚來（０９８６６）升３﹒６％，報１８１﹒４元
；小鵬汽車（０９８６８）升２﹒８８％，報１２１﹒４元；吉利（００１７５）升０﹒４％，
報１５﹒１２元。
　　理想汽車公布，發布家庭發展的智能旗艦ＳＵＶ：理想Ｌ９。理想Ｌ９統一零售價格為
４５﹒９８萬元人民幣，即日起接受預訂；７月１日全國所有零售中心展車全部到店；在７月
１６日，全國零售中心試駕啟動；而新車將在８月底前啟動用戶交付。
　　該集團指，理想Ｌ９提供６座位，利用自研旗艦級增程電動和底盤系統，ＣＬＴＣ綜合續航
里程達到１３１５公里，ＷＬＴＣ綜合續航里程達到１１００公里；全自研的旗艦級智能駕駛系
統「理想ＡＤ　Ｍａｘ」，以及超過１００項旗艦配置全系標配。該集團又公布，將開源全自研
的ＡＥＢ系統代碼，推動全行業智能駕駛安全技術的普及。
　　現時，恒生指數報２１４６９，跌８９點或跌０﹒４２％，主板成交２６﹒１２億元。國企
指數報７５０７，跌４１點或跌０﹒５６％。恒生科技指數報４７３７，跌２２點或跌
０﹒４８％。
　　即月期指新報２１３４５，跌１２９點，低水１２５點。即月國指期貨報７４４５，跌５６
點，低水６３點。即月科指期貨新報４７４３，跌３１點，高水６點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車（０２０１５）　１４３﹒３元　升４﹒３７％
　　蔚來（０９８６６）　　　１８１﹒４元　　升３﹒６％
　　小鵬汽車（０９８６８）　１２１﹒４元　升２﹒８８％
　　吉利（００１７５）　　　１５﹒１２元　　升０﹒４％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　３０２元　　升０﹒８％
　　廣汽（０２２３８）　　　　７﹒５７元　　　　無升跌
　　長汽（０２３３３）　　　１５﹒８８元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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