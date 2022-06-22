恒指跌幅擴大至逾５００點，阿里健康回吐逾１５％墊底藍籌

《經濟通通訊社２２日專訊》恒指跌幅擴大，在收市尾段一度跌逾５００點，現報

２１０４３，跌５１６點或跌２﹒３９％，主板成交１０３０﹒０７億元。國企指數報７３４３

，跌２０６點或跌２﹒７４％。恒生科技指數報４５６５，跌１９４點或跌４﹒０９％。

阿里健康（００２４１）上日急升１２﹒１％，今天有顯著回吐。現價跌１５﹒１１％，報

４﹒７２元，該股成交約３﹒０２億股，涉資１４﹒９７億元，盤中高見５﹒４元，最低見

４﹒６２元，暫為表現最差藍籌。其他科技股方面，京東集團（０９６１８）跌６﹒５４％，報

２４０元；舜宇（０２３８２）跌６﹒１２％，報１０９元。

藍籌新貴亦受壓。中升（００８８１）跌５﹒４％，報５４﹒３元；中國宏橋

（０１３７８）跌４﹒５９％，報８﹒７４元；東方海外（００３１６）跌４﹒１％，報２２９

元。

即月期指新報２０９６０，跌５１４點，低水８３點。即月國指期貨報７２９８，跌２０３

點，低水４５點。即月科指期貨新報４５７０，跌２０４點，高水５點。

上證綜合指數報３２６７，跌３９點或跌１﹒２０％，成交４４０８﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２２４６，跌１７７點或跌１﹒４３％，成交２８０１﹒９８億元人民幣

。



首十隻表現較差藍籌股

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里健康（００２４１） ４﹒７２元 跌１５﹒１１％

京東集團（０９６１８） ２４０元 跌６﹒５４％

舜宇（０２３８２） １０９元 跌６﹒１２％

中升（００８８１） ５４﹒３元 跌５﹒４％

安踏（０２０２０） ８４﹒１元 跌５﹒０３％

美團（０３６９０） １９１元 跌５﹒０７％

中國宏橋（０１３７８） ８﹒７４元 跌４﹒５９％

中石油（００８５７） ３﹒６９元 跌４﹒１６％

東方海外（００３１６） ２２９元 跌４﹒１％

海底撈（０６８６２） １４﹒９元 跌３﹒９９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

