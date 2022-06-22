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22/06/2022 12:06

《午市前瞻》專家指港股２０７００有支持，煤炭股短線未必大升

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收報２１２９１，跌２６７點或１﹒２４％，主
板成交６３９﹒２億元。恒生中國企業指數報７４３７，跌１１２點或１﹒４９％。恒生科技指
數報４６４０，跌１１９點或２﹒５％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報１０３﹒４元，跌２﹒４元或２﹒２７％，成交
２４﹒７１億元；騰訊控股收報３７６﹒２元，跌４﹒８元或１﹒２６％，成交２１﹒８１億元
；美團收報１９３﹒４元，跌７﹒８元或３﹒８８％，成交２０﹒６２億元。國指三大成交股份
依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股
及美團。
　　恒指今天低開８９點報２１４６９，早段跌幅曾擴大至逾２５０點。財經分析員李偉傑向《
經濟通通訊社》表示，恒指短線回調壓力不會太大，６月中旬數度在２０７００現支持，估計在
２０７００至１００天線２１８００水平上落。他續指，投資者本周宜留意美國陸續公布在就業
、製造業等經濟數據，以及中美貿易談判進展。

＊神華短線反彈阻力２６﹒８元＊

　　國務院總理李克強在河北省高碑店、涿州考察。他表示，現在正是迎峰度夏關鍵時期，要釋
放煤炭先進產能、能開盡開，落實長協煤供應，進一步加強電力保供，堅決防止拉閘限電，保障
經濟運行和基本民生。
　　部分煤炭股股價早段受消息刺激，當中蒙古能源（００２７６）曾升逾２７％、南南資源
（０１２２９）最大更曾升逾５８％，久泰邦達（０２７９８）逾３０％，神華（０１０８８）
、兗礦（０１１７１）、中煤（０１８９８）就靠穩。
　　李偉傑表示，中焦協在６月市場分析會上，提到堅持虧損不生產，沒有利潤不銷售的原則，
惟煤炭企業過去一年獲利豐厚，而中央近期不斷提到要保供電，相信煤炭企業仍會配合國策加大
生產量。他續指，煤炭股已累積不少升幅，國策方向又傾向增加煤炭供應，短線料不會有太大上
升空間。
　　部署方面，李偉傑指神華目前仍受制於５０天線，而在今年３月曾有數天失守５０天線，但
很快失而復得，估計５０天線是短線較重要的防守位，反彈阻力就留意２６﹒８元。（ｅｒ）

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