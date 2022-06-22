【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒４億人幣，買理想沽安踏

《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指低開８９點，報２１４６９點。最高跌４０點報

２１５１９點，最低跌５５１點報２１００８點。恒指收報２１００８點，跌５５１點或

２﹒５６％。

按額度計算，北水全日淨流入３１﹒４億元人民幣，增加１０﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是理想汽車（０２０１５）、小鵬汽車（０９８６８）、吉利汽車（００１７５）；淨賣

出最多的依次是安踏體育（０２０２０）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）。

主板成交１２６９﹒４億元增加６﹒３％。其中港股通成交３４８﹒９億元，佔總成交

２７﹒５％。



＊理想發布智能旗艦ＳＵＶ「理想Ｌ９」＊



理想汽車公布，發布家庭發展的智能旗艦ＳＵＶ：理想Ｌ９。理想Ｌ９統一零售價格為

４５﹒９８萬元人民幣，即日起接受預訂；７月１日全國所有零售中心展車全部到店；在７月

１６日，全國零售中心試駕啟動；而新車將在８月底前啟動用戶交付。

該集團指，理想Ｌ９提供６座位，利用自研旗艦級增程電動和底盤系統，ＣＬＴＣ綜合

續航里程達到１３１５公里，ＷＬＴＣ綜合續航里程達到１１００公里；全自研的旗艦級智能駕

駛系統「理想ＡＤ Ｍａｘ」，以及超過１００項旗艦配置全系標配。該集團又公布，將開源全

自研的ＡＥＢ系統代碼，推動全行業智能駕駛安全技術的普及。

理想汽車升２﹒６２％報１４０﹒９元，北水淨買入９﹒７億元；小鵬汽車跌１﹒９５％報

１１５﹒７元，北水淨買入３﹒８億元；吉利汽車升４﹒１２％報１５﹒６８元，北水淨買入

２﹒７億元。

安踏體育跌５﹒０３％報８４﹒１元，北水淨賣出２﹒６億元；快手跌４﹒０８％報

８２﹒３５元，北水淨賣出２﹒５億元；美團跌４﹒７７％報１９１﹒６元，北水淨賣出１﹒９

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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理想汽車 （０２０１５） ９﹒６７

小鵬汽車 （０９８６８） ３﹒８０

吉利汽車 （００１７５） ２﹒７１

新東方在綫 （０１７９７） １﹒６０

長江生命科技 （００７７５） １﹒１９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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安踏體育 （０２０２０） －２﹒６０

快手 （０１０２４） －２﹒５４

美團 （０３６９０） －１﹒９２

京東健康 （０６６１８） －１﹒２８

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒７６

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