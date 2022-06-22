《美元走勢－羅明立》日元處息差劣勢，料仍會走低

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３６﹒５０ １３６﹒６２ １３６﹒０５

歐元╱美元 １﹒０４８８ １﹒０５３１ １﹒０４８６

英鎊╱美元 １﹒２２２１ １﹒２２６６ １﹒２２１３

美元╱瑞郎 ０﹒９６７６ ０﹒９６８８ ０﹒９６５８

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８５００ ７﹒８４９１

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《美元走勢》美國５月成屋銷售年化總數由５６１萬間減少至５４１萬間；加拿大４月零售

銷售按月增長０﹒９％，好過預期。有聯儲局官員支持主席鮑威爾對７月加息幅度作出的預測，

認為局方需要採取果斷行動應動廣泛而又持續的高通脹，不過，亦提醒有關行動不應操之過急，

避免損害經濟。財長耶倫則淡化經濟衰退的影響，市場關注鮑威爾星期三在國會聽証會的講話。

日本首相岸田文雄日前指現時應該維持寬鬆貨幣政策，但同時表示必須密切關注匯率走勢，

具體的貨幣政策工具由央行決定。日元在息差劣勢下繼續受壓，已跌至１３６﹒７０兌１美元，

估計仍然會走低。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０４７０ １﹒０５７０ １﹒０４３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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