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22/06/2022 12:03

《新股上市》傳名創優品最快周四尋求香港上市批准，擬籌１億美元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》外電引述知情人士表示，在美國上市的消費品零售商名創優品
最快於周四尋求批准香港雙重上市，公司正考慮最早下周啟動招股，擬籌集約１億美元（約
７﹒８億港元）。
　　美國銀行、海通證券及瑞銀為此次上市的聯席保薦人。（ｂｉ）

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