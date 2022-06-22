《新股上市》傳名創優品最快周四尋求香港上市批准，擬籌１億美元

《經濟通通訊社２２日專訊》外電引述知情人士表示，在美國上市的消費品零售商名創優品

最快於周四尋求批准香港雙重上市，公司正考慮最早下周啟動招股，擬籌集約１億美元（約

７﹒８億港元）。

美國銀行、海通證券及瑞銀為此次上市的聯席保薦人。（ｂｉ）

