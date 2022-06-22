【特區新班子】候任律政司副司長張國鈞退出民建聯

《經濟通通訊社２２日專訊》候任律政司副司長張國鈞在社交網站宣布，退出民建聯。他表
示，昨日與民建聯主席見面，表達雖然他保留黨籍，符合法律和特區政府的要求，但希望能夠方
便上任後展開工作，所以決定退出民建聯，並感謝民建聯一直以來的栽培和給予發展的機會。
張國鈞在獲任命為律政司副司長前，為選委界立法會議員，亦是民建聯副主席。他於星期日
獲任命後，已辭去立法會議員一職。（ｂｉ）
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