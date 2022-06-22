【特區新班子】李慧琼：尊重及理解張國鈞退黨，陳克勤能勝任行會

《經濟通通訊社２２日專訊》候任律政司副司長張國鈞今日宣布退出民建聯，指希望能夠方
便上任後展開工作，又感謝民建聯一直以來的栽培和給予發展的機會。民建聯主席李慧琼表示，
尊重及理解張國鈞的決定。
另外，民建聯立法會議員陳克勤，將成為下屆政府的行政會議成員。李慧琼表示衷心祝賀陳
克勤，對此感到非常高興，相信陳克勤能夠足夠勝任行會工作。（ｂｉ）
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