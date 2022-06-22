ＧＯＧＯＸ周五掛牌，港交所金融大堂恢復舉辦上市儀式

《經濟通通訊社２２日專訊》港交所（００３８８）宣布，將會恢復於翻新後的香港金融大

會堂舉行包括上市儀式等現場活動。

港交所指，保障嘉賓及同事的健康是首要的考慮，將會要求所有嘉賓及訪客預先登記及實施

人數限制等適當措施，以確保活動順利進行。

線上同城物流平台快狗打車ＧＯＧＯＸ（０２２４６）將會於本周五（２４日）早上舉行現

場上市儀式。（ｂｉ）

