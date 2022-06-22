【夜期時段】即月期指最新報２１０３７點，升５７點，高水２９點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９８０點，無升跌，低水２８
點，最新報２１０３７點，升５７點，高水２９點，合約成交９５６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７３１０點，升８點，低水２５點，最新報７３３１點，升
２９點，低水４點，合約成交６２３張。
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