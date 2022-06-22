【特區新班子】任志剛：確保本港金融安全是重要工作，將協助施政

《經濟通通訊社２２日專訊》候任特首李家超公布新一屆行政會議非官守成員名單，當中９
人留任，包括金管局前總裁任志剛。任志剛表示，非常感謝候任行政長官李家超對自己的信任，
給予繼續為香港市民服務的機會。
他指出，確保香港金融安全及維持香港國際金融中心地位是未來香港金融發展的重要工作，
希望可以在有關範疇以及其他財經議題，向行政長官提供有助決策的意見，鼎力協助行政長官施
政。（ｂｉ）
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