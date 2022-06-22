《再戰明天》鮑威爾出席眾院聽證，美國公布堪薩斯聯儲製造業指數

《經濟通通訊社２２日專訊》鮑威爾出席眾院聽證，及美國公布堪薩斯聯儲製造業指數，料

為周四（２３日）市場焦點。



＊習近平主持金磚國家峰會，歐央行銀監主席發表講話＊



各國重要經濟活動方面，國家主席習近平主持線上金磚國家峰會，俄羅斯總統普京將通過視

頻方式參加；歐洲央行總裁拉加德參加歐洲理事會會議。本港時間周四晚８：３０ｐｍ，歐洲央

行銀行監管委員會主席恩瑞亞發表關於銀行業聯盟的講話。１０：００ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾

在美國眾議院金融服務委員會進行半年一次的貨幣政策聽證。

數據方面，周四本港時間８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１３１萬

升至１３２萬；首次申請失業救濟金人數料由２３萬降至２３萬。本港時間１１：００ｐｍ，美

國公布６月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由２３降至１５。

在本港，明日公布業績的公司有：博華太平洋（０１０７６）、南南資源（０１２２９）、

佳明（０１２７１）、滉達富（０１３４８）、互太紡織（０１３８２）、京基金融

（０１４６８）、德萊建業（０１５４６）、上諭（０１６３３）、英皇國際（００１６３）、

德林（０１７０９）、醫思健康（０２１３８）、新世紀（００２３４）、安全貨倉

（００２３７）、英皇娛樂（００２９６）、華君（００３７７）、三和建築（０３８２２）、

東方表行（００３９８）、波司登（０３９９８）、乙德（０６１８２）、筆克（００７５２）

、鄺文記（０８０２３）、ＤＣＢ（０８０４０）、寶光實業（０００８４）、ＡＥＯＮ

（００９００）、富士高（００９２７）、民生（００９３８）等。（ｗａ）

