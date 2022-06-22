【新冠肺炎】澳門政府：全民核酸檢測計劃將於明日上午９時開始

《經濟通通訊社２２日專訊》澳門政府公布，因應全民抗原檢測和最新疫情評估，將進行新

一輪全民核酸檢測，檢測時間為明日（２３日）上午９點至６月２４日（周五）晚上１２點，於

３９小時完成，爭取在周六早上９時得出全部結果。

澳門政府表示，今次全民核檢全澳設有５３個核檢站，包括３２個一般核檢站、１４個自費

核檢站及７個關愛站。（ｂｎ）

