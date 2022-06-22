中國動向（３８１８）全年盈轉虧１７﹒５億人幣，不派息

《經濟通通訊社２２日專訊》中國動向（０３８１８）公布，截至２０２２年３月３１日止
全年淨虧損１７﹒４７億元（人民幣．下同），而上年同期純利１８﹒１１億元；每股基本虧損
２９﹒７９分，不派末期息。
期內收入１９﹒１６億元，按年跌２﹒７４％；毛利１１﹒２２億元，跌１４﹒９２％。
（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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