中國動向（３８１８）全年盈轉虧１７﹒５億人幣，不派息

《經濟通通訊社２２日專訊》中國動向（０３８１８）公布，截至２０２２年３月３１日止

全年淨虧損１７﹒４７億元（人民幣．下同），而上年同期純利１８﹒１１億元；每股基本虧損

２９﹒７９分，不派末期息。

期內收入１９﹒１６億元，按年跌２﹒７４％；毛利１１﹒２２億元，跌１４﹒９２％。

（ａｃ）



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