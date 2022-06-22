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22/06/2022 18:09

【企業盈喜】嘉泓物流（２１３０）料中期純利按年增至少４５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》嘉泓物流（０２１３０）發盈喜，儘管上海封控兩個多月且香
港持續實施旅遊限制，預期集團於今年上半年的業務及財務表現仍將錄得持續增長，主要因集團
能夠將貨物轉移至中國其他城市所致。尤其是透過將進出口貨物轉移至其他城市，來自上海的客
戶訂單得以完成，從而將封控期間的不利影響降至最低。
　　集團預期，截至今年６月３０日止六個月錄得的收益及權益股東應佔純利將分別按年增長不
少於４０％及４５％。
　　集團解釋指，其意大利辦事處因客戶群擴大且能夠將增加的部分運營成本轉移予客戶，從而
令產生的收益及溢利持續增長；於２０２１年１１月完成收購Ｃ　Ｎ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　
Ｓ﹒Ｒ﹒Ｌ﹒的少數股權後，若干非控股權益被取消；於２０２２年３月收購的Ａｌｌｐｏｒｔ
　Ｃｒｕｉｓｅ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　Ｉｎｃ及其附屬公司所貢獻的收益及純利；於東南亞及
美國設立分公司（主要向高端時尚客戶及郵輪公司提供貨運代理服務）擴大其於當地的市場；及
向客戶收取的運費持續增加，原因為在疫情爆發的情況下貨艙與集裝箱的供應有限。（ａｃ）

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