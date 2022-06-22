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22/06/2022 14:36

【特區新班子】李家超公布新一屆行會成員名單，葉劉將擔任召集人

　　《經濟通通訊社２２日專訊》候任行政長官李家超今日委任１６名新一屆政府的行政會議非
官守成員，其中９人留任。現屆行會成員、新民黨主席葉劉淑儀出任下屆政府行政會議召集人。
　　李家超委任恒生銀行前行政總裁梁高美懿、曾任其選舉代理人的港區全國政協委員陳清霞、
食物及衞生局前局長高永文、保險業監管局前主席鄭慕智加入行會。立法會方面，民建聯副主席
陳克勤、工聯會會長吳秋北，及保險界的陳健波亦獲委任為下屆政府行會非官守成員。
　　港大校務委員會前主席李國章、金管局前總裁任志剛、資深大律師湯家驊，及安老事務委員
會主席林正財留任；「建制派班長」廖長江、經民聯副主席林健鋒、自由黨黨魁張宇人、鄉議局
主席劉業強亦再獲委任。（ｈｙ）
　
　　　行政會議非官守成員名單：
　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－
　　召集人：新民黨主席葉劉淑儀
　　　　　　　　　　　　　　　
　　新加入成員：　　　　　　　
　　恒生銀行前行政總裁梁高美懿
　　港區全國政協委員陳清霞　　
　　食物及衞生局前局長高永文　
　　保險業監管局前主席鄭慕智　
　　民建聯副主席陳克勤　　　　
　　工聯會會長吳秋北　　　　　
　　立法會保險界議員陳健波　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　留任成員：　　　　　　　　
　　港大校務委員會前主席李國章
　　金管局前總裁任志剛　　　　
　　資深大律師湯家驊　　　　　
　　安老事務委員會主席林正財　
　　「建制派班長」廖長江　　　
　　經民聯副主席林健鋒　　　　
　　自由黨黨魁張宇人　　　　　
　　鄉議局主席劉業強　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－

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