《小傳日記》中電發完盈警就火燒電纜橋，有無咁啱得咁橋？

《小傳日記》今日全城焦點，一定係中電（００００２）「火燒電纜橋」事件喇！噚晚７點

幾，中電喺元朗擴業街一條電纜橋發生火警燒兼倒塌，影響元朗、天水圍同屯門一帶電力供應，

屯馬線一度停駛，電訊網絡亦受影響。暫時未知起火原因，好彩事件中無人受傷。

中電事後沙晒冧，並且交代事件令１６萬客戶受影響，已經透過調配輸電，在噚晚約１１時

首先恢復其中１４萬客戶供電，包括緊急恢復醫院及鐵路電力，剩低嘅２萬客戶就需要兩個工作

天，先可以完成復修。政府當然非常關注今次事故，要求中電詳細調查今次事件，搵出事故發生

經過同成因，提交報告。

唔知係「飛機撞紙鷂」，定「咁啱得咁橋」喇。喺「火燒電纜橋」前一日，中電就發盈警，

提到喺澳洲嘅Ｅｎｅｒｇｙ Ａｕｓｔｒａｌｉａ遠期合約公平價值出現大幅度不利變動，預期

集團將會喺截至今年６月３０日止嘅六個月錄得綜合虧損。有大行之後唱淡中電，摩通將目標價

由９０銀降到６３銀，評級亦降至中性；匯證就將目標由８８銀降到７２銀，評級由買入降到持

有。

衰嘢一單接一單，中電股價亦一日比一日低，噚日同今日跌近一成，由上個月尾高位

７９﹒１２銀開始「行衰運」，跌到今日最低見６５﹒４５銀，已經跌咗超過兩成，以公用股嚟

講跌得好甘，依家距離舊年４月低位６３﹒０７銀唔差太遠。

睇番煤氣（００００３）唔派紅股之後ｋｅｅｐ住跌，喺英國有業務嘅電能（００００６）

同長建（０１０３８）同樣跌勢未止，呢兩日中電股價再插多兩錢重，反映傳統「高息兼穩陣」

嘅公用股已經唔再穩陣？



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