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即市新聞

22/06/2022 15:58

《小傳日記》中電發完盈警就火燒電纜橋，有無咁啱得咁橋？

　　《小傳日記》今日全城焦點，一定係中電（００００２）「火燒電纜橋」事件喇！噚晚７點
幾，中電喺元朗擴業街一條電纜橋發生火警燒兼倒塌，影響元朗、天水圍同屯門一帶電力供應，
屯馬線一度停駛，電訊網絡亦受影響。暫時未知起火原因，好彩事件中無人受傷。
　　中電事後沙晒冧，並且交代事件令１６萬客戶受影響，已經透過調配輸電，在噚晚約１１時
首先恢復其中１４萬客戶供電，包括緊急恢復醫院及鐵路電力，剩低嘅２萬客戶就需要兩個工作
天，先可以完成復修。政府當然非常關注今次事故，要求中電詳細調查今次事件，搵出事故發生
經過同成因，提交報告。
　　唔知係「飛機撞紙鷂」，定「咁啱得咁橋」喇。喺「火燒電纜橋」前一日，中電就發盈警，
提到喺澳洲嘅Ｅｎｅｒｇｙ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ遠期合約公平價值出現大幅度不利變動，預期
集團將會喺截至今年６月３０日止嘅六個月錄得綜合虧損。有大行之後唱淡中電，摩通將目標價
由９０銀降到６３銀，評級亦降至中性；匯證就將目標由８８銀降到７２銀，評級由買入降到持
有。
　　衰嘢一單接一單，中電股價亦一日比一日低，噚日同今日跌近一成，由上個月尾高位
７９﹒１２銀開始「行衰運」，跌到今日最低見６５﹒４５銀，已經跌咗超過兩成，以公用股嚟
講跌得好甘，依家距離舊年４月低位６３﹒０７銀唔差太遠。
　　睇番煤氣（００００３）唔派紅股之後ｋｅｅｐ住跌，喺英國有業務嘅電能（００００６）
同長建（０１０３８）同樣跌勢未止，呢兩日中電股價再插多兩錢重，反映傳統「高息兼穩陣」
嘅公用股已經唔再穩陣？

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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