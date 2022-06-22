【香港政情】新前任特首辦公室選址太古廣場，支援林鄭離任後工作

《經濟通通訊社２２日專訊》政府宣布將設立新的前任行政長官辦公室，以支援行政長官林
鄭月娥離任後的推廣和禮節性工作。
辦公室將設於金鐘太古廣場一座８０６室，並會在完成裝修工程後，約於下月底正式開始運
作，電郵地址將為ｆｃｅｏ４＠ｆｃｅｏ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ。
辦公室的人手編制與支援首三位前任行政長官辦公室的人手編制相若。（ｈｙ）
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