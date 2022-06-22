【特區新班子】葉劉：行會召集人為諮詢角色，不認為要退出新民黨

《經濟通通訊社２２日專訊》候任行政長官李家超公布特區新一屆行政會議成員，新民黨主

席葉劉淑儀將擔任召集人。葉劉表示，感謝候任行政長官李家超的委任，她說在１６名非官守成

員中，９人屬於現任，７名屬於新人，來自法律、醫療、金融、立法會等界別，屬於有豐富經驗

及廣泛代表性的行政會議，希望未來和衷共濟協助行政長官工作。

葉劉表示，行政長官會和行政會議有實權，但召集人並無實權，工作是給予意見，行會百多

年傳統都是集體負責制及保密制，不認為有需要改革行會制度。她又說，行會召集人主要為諮詢

角色，沒有行政或法律權力，看不到有利益衝突，因此不認為需要退出新民黨或辭任黨主席。

對於前新聞統籌專員馮煒光早前撰文質疑她，指如果她擔任召集人，將「置立法會議席最多

的愛國政黨於何地」，葉劉表示，行會成員是以個人身分獲委任，而非出於成員的政黨背景，因

此與政黨的大小無關。她又表示，行會成員所屬政黨，並不一定要支持政府所有政策，但有政黨

成員加入行會，可協助政府和政黨之間的溝通。

被問到現屆行會成員需否為第五波疫情負責，葉劉就指，行會成員只是提出意見，政府部門

負責執行，行會成員難以為政策成效負責。（ｈｙ）



