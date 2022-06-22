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22/06/2022 16:31

【新冠肺炎】本港新增１３２３宗本地確診，輸入個案１２４宗

　　《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
１３２３宗本地確診，包括５８３宗核酸檢測陽性，７４０宗快測經覆檢陽性，另有１２４宗輸
入個案，當中７４宗在機場發現，４７宗６月２１日抵港，２７宗６月２０日抵港，３４宗在檢
疫酒店發現，１６宗離開檢疫酒店後確診，大部分ＣＴ值高，懷疑復陽，亦有小部分低ＣＴ值個
案，懷疑是本地感染。第五波累計１２１﹒８萬宗確診個案，
　　張竹君指，新增１宗死亡個案，第五波累計９１８４宗死亡個案，包括３７９４女、
５３９３男。
　
＊新增５間院舍爆疫＊
　
　　張竹君指，新增２間老人院舍、３間殘疾人士院舍出現個案，各自呈報１宗個案。包括大埔
明愛富亨苑、灣仔瑞康護老中心、基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心、救世軍長康社區
展能暨宿舍服務。
　　聖雅各福群會僖明居一名院友確診，該院友曾於６月１６及２０日到灣仔聖雅各福群會雅聚
天地，當局於本月１７日起，發現上址有６宗個案，其中有４人住聖雅各福群會僖明居，另有３
人住其他院舍，６月１７日後到過上址的人士需檢測。（ｈｙ）

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