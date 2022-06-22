【新冠肺炎】張竹君：近日疫情續升未見回落，料單日宗數逾二千宗

《經濟通通訊社２２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日確診數字

慢慢上升近日並無跡象回落，料會持續上升，不久會升逾２０００宗，雖然確診數字上升，但入

院人數、死亡數字未有明顯的上升，會密切監察醫院情況。（ｈｙ）

