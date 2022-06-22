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22/06/2022 17:36

【香港政情】林鄭主持香港故宮開幕禮，稱為４２年公職生涯添光彩

　　《經濟通通訊社２２日專訊》香港故宮文化博物館今日舉行開幕典禮，行政長官林鄭月娥致
辭指，今日是以特首身分擔任主禮嘉賓的最後一場公開活動，形容為４２年公職生涯的完整句號
增添光彩。她表示，作為這個意義深遠文化項目的倡議者和推動者，能在即將完成五年特首任期
之際，主持博物館的開幕，感到無比興奮和激動。

＊本港有待加強對國家歷史、民族文化的教育宣傳＊

　　林鄭月娥指，由於離任在即，不能再直接參與香港故宮的發展，但亦想提出幾個意見。首先
，故宮文物價值不限於觀賞、讚歎的藝術成份，而是可供深入了解中華文明５千多年發展的歷史
價值，以及可以提升文化自信、民族自豪的感情價值。
　　她認為香港回歸祖國２５年，但對國家的歷史、民族的文化教育宣傳實在有待加強，香港故
宮團隊必須繼續借助故宮博物院和其他內地博物館的力量，肩負好推動港人的國民身分認同責任


＊博物館將會成為海外遊客必到之地＊

　　林鄭月娥又表示，香港故宮地處優越，肯定會成為海外遊客必到之地，並通過與其他國際級
博物館合作，助力故宮文化走出去，向世界展現中華民族源遠流長、傳承不息的精神面貌，以及
推動包容、開放、可信、可敬的中國形象。
　　林鄭月娥又期望香港故宮通過現代演繹、創新策展手法和豐富活潑的教育工作坊，讓故宮文
物活起來，並探索與不同機構和教育團體合作，讓文物的力量走進社區和校園。（ｓｌ）

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