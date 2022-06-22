《環球布局－塔里克》未來能源安全揭示目前潛在風險

《環球布局》全球各國政府意識到有必要確保充足及可靠的能源資源，以推動經濟發展。能

源安全亦涵蓋實現能源自主的目標。俄羅斯入侵烏克蘭後，實現這些目標變得更加重要。世界各

地一直依賴俄羅斯石油和天然氣，尤其是歐洲，因此隨之而來的戰事引起環球恐慌。能源安全並

非只是避免能源進口，而是發掘穩定的能源來源，例如石油及天然氣等，這個說法至少在短期內

是成立的。人們意識到能源可能會被個別的政權用作武器，各國開始意識到不可再依賴將關鍵出

口用作武器的國家。



＊地?政治加速推動能源安全與減碳＊



俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美國家立即實施多項嚴厲的經濟制裁，導致油價起伏不定。歐洲因

俄羅斯受到制裁而大受影響，並決意在２０３０年之前停止從俄羅斯進口石油和天然氣。在減少

依賴俄羅斯的情況下，歐洲以至環球大部份國家亦計劃成為淨零經濟體。不過，在未來數年，減

少使用化石燃料與實現氣候目標可能無法共存。整體來說，歐盟若計劃在五年內完全減少俄羅斯

的能源進口，則需要對天然氣和液化天然氣進行投資，以及向無法獲得俄羅斯以外石油資源的東

歐國家提供支持。資金將集中於可再生能源，建設氫能基建，以及為消費者提供熱泵。另外，歐

洲委員會不再如早前一樣反對核能，並將其列為可持續投資，然而這個立場受到嚴厲抨擊。

俄烏事件及對化石燃料的依賴可能推動各國減碳的步伐。意味著環球各國尤其是依賴俄羅斯

燃料的國家，將加快轉用可再生能源。各國均明白轉用可再生能源是能源安全不可或缺的一部份

。然而，轉用可再生能源本身亦會產生風險。假設許多國家希望共同致力減少對化石燃料的依賴

，並轉用可再生能源作為發電方式，這個變化會為執行有關策略所需的物料帶來成本壓力。



＊供應鏈穩定源自能源政策＊



另一個棘手問題源自與能源出口國進行貿易有時可能帶來的貿易風險。必要金屬的開採和加

工集中於世界上風險較高的地區，其中一些國家由獨裁者統治或受政權不穩影響。歐盟意識到關

鍵金屬的採購風險，並制訂計劃，嘗試解決這些金屬的採購及加工問題。歐盟希望避免類似依賴

俄羅斯能源的情況，再次出現於開採和加工這些關鍵金屬的國家。

中國是相當龐大的稀土生產國（６０％）及加工國（８０％），俄羅斯亦是鎳和鈷的主要來

源地。許多民主國家將尋找替代能源，而非依賴這些政權。在採購這些物料時，各國將進一步尋

求與政局穩定的國家進行交易。歐盟的計劃包括提高本地生產及加工產能。過往，成本及監管規

例（包括本地開採對環境造成影響的憂慮）促使生產和加工程序於新興經濟體進行。然而，地緣

政治壓力升溫，加上近期供應鏈並不可靠，導致各國改變為實現能源安全而採取的策略。

俄烏事件、供應限制及減碳行動，將推動各國實現真正的能源安全。在短期內，並無靈丹妙

藥可以紓緩能源對環球經濟所造成的壓力。當前危機的受惠者將會是實現能源安全的國家。在追

求可再生能源生產的過程中，能源安全的贏家及輸家可能會被重新定義。非常依賴能源出口，並

傾向如俄羅斯一樣將這些關鍵資源用作武器的國家，可能面臨重大經濟影響，因為各國均有意調

整與這些國家的貿易關係，以減少風險。目前事件預示環球將遠離化石燃料及轉向可再生能源，

但這個轉變增加「綠色通脹」的可能性。追求可再生能源並非毫無風險，因為我們將需要尋找關

鍵物料的可靠來源。

《富蘭克林鄧普頓亞洲分銷業務總監及布蘭迪環球投資管理亞洲區顧問 塔里克》



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