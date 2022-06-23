《與聯共策－鄒建雄》三大選股策略，從容應對市場波動

《與聯共策》經濟放緩、聯儲局加息和通脹持續不時牽動市場緊張情緒，下半年市場似乎面

臨重重挑戰。在此背景下，聯博建議投資者應從以下三大方面入手，發掘投資機會。



＊一、營運趨勢受益於與疫情相關，且具有長期增長動能的主題＊



科技、健康護理與部分新型態消費主題相對受益於疫情下的結構性變化，即使未來疫情發展

仍具不確定性，其盈利增長有望維持相對強勁的增勢。

舉例而言，居家辦公的工作模式正在普及化，在疫情後也逐漸成為新常態，帶動資訊科技相

關的基礎建設（例如：資訊安全、資料中心及雲端解決方案等）的長期投資機會。事實上，聯博

的研究顯示，疫情期間企業對於資訊科技的支出不減反增，疫情後大多數企業也表示將增加在科

技領域的投入，此等訊號都將為科技行業的盈利增長提供支持。另一方面，由於經濟擴張步伐開

始放緩，盈利表現高度依賴於經濟周期的公司或因其後續盈利上調而動能轉弱，故現階段我們對

此等企業取態相對保守。



＊二、估值相對合理，且有望不受利率上升衝擊的公司＊



我們建議投資者關注兼具合理估值與增長性突出的企業，同時避免估值過於昂貴、股價表現

易受利率上升衝擊的企業。一般來說，現階段企業價值多半來自未來盈利折現的公司，較易受利

率影響；此等企業一般具有短期收入增速快、現階段營利模式不穩定、市值較小等特點，一旦利

率走勢反轉，其表現可能將出現較大波動，投資者對此等公司或須格外留意。

健康護理行業是聯博現階段相對關注的一大主題；其不但擁有較優異的增長性，估值也處於

相對合理水平。聯博看好未來健康護理行業股的相對估值，其不但有望緩步回升，並將帶動相關

主題的表現，尤其是受益於後疫情時代投資趨勢重啟的高端醫療設備公司，或是經營情況良好、

盈利能力穩定的大型生物科技公司等。



＊三、資產負債表強勁、盈利能力優異的高質素公司＊



最後，鑑於眾多不確定性浮現，下半年股市波動恐加劇。在此背景下，聯博認為高質素公司

有望重回市場視野。此等公司一般擁有資產運用效率較高、負債比率較低、營運模式與盈利能力

相對穩定等特點，通常也是各行業中具技術領先地位與競爭優勢的佼佼者，股價長期表現較為亮

眼。此外，歷史數據也顯示優質行業股在市場震盪之際，有望發揮其防禦性，較適合看好股市後

續表現但又擔心短期波動的投資者。

總體而言，聯博認為股市在企業盈利增長的加持下，有望抵銷後續估值可能面臨調整的風險

，並持續締造良好表現。不過，隨著市場風險逐漸浮現，股市仍將不時面臨波動，尤其是部分過

往業績表現優異的主題或將面臨一定程度的調整。因此，我們建議投資者採取長期投資策略，致

力於發掘兼具長線增長性、估值合理且高質素的機會，藉此打造具有韌性、可締造更理想長期經

風險調整後回報的投資組合。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

