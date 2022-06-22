【聚焦人幣】人幣中間價貶２５８點子，報６﹒７１０９

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１０９，
較上個交易日跌２５８點子，上個交易日報６﹒６８５１。
美股周二（２１日）復市後造好，紐約尾盤美匯指數回落至１０４﹒４１，仍獲得聯儲局料
７月激進加息的支持。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７１０９ ＋２５８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０６２２ ＋２９５﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９１６３ －３２２﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５４９ ＋３２﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２２７７ ＋３５８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６６７８ ＋１０５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２３８１ ＋３６﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８３８９ ＋２３５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４１０ ＋２９５﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１８６２ ＋３７４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５７ －２４﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒１５３２ －８９１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７３９ －２４３﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒９０００ －１６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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