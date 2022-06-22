【聚焦人幣】人幣中間價貶２５８點子，報６﹒７１０９

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１０９，

較上個交易日跌２５８點子，上個交易日報６﹒６８５１。

美股周二（２１日）復市後造好，紐約尾盤美匯指數回落至１０４﹒４１，仍獲得聯儲局料

７月激進加息的支持。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７１０９ ＋２５８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０６２２ ＋２９５﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９１６３ －３２２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５４９ ＋３２﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２２７７ ＋３５８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６６７８ ＋１０５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２３８１ ＋３６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８３８９ ＋２３５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４１０ ＋２９５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１８６２ ＋３７４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５７ －２４﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒１５３２ －８９１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３７３９ －２４３﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒９０００ －１６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

