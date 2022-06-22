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即市新聞

22/06/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶２５８點子，報６﹒７１０９

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１０９，
較上個交易日跌２５８點子，上個交易日報６﹒６８５１。
　　美股周二（２１日）復市後造好，紐約尾盤美匯指數回落至１０４﹒４１，仍獲得聯儲局料
７月激進加息的支持。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７１０９　＋２５８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０６２２　＋２９５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９１６３　－３２２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５４９　　＋３２﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２２７７　＋３５８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６６７８　＋１０５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２３８１　　＋３６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８３８９　＋２３５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４１０　＋２９５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１８６２　＋３７４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５５７　　－２４﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒１５３２　－８９１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３７３９　－２４３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒９０００　　－１６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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