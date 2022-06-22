《鍾之日記》再有監管出台，網醫直播齊軟

《鍾之日記》６月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



聯儲局主席鮑威爾本周連續兩日到國會作證，市場將從中尋找今後加息路徑的更多線索。市

場同時關注中美關係的最新進展，據報美國總統拜登考慮取消對多種中國商品的關稅來抑制通脹

，但不太可能在下周七大工業國集團（Ｇ７）峰會前做出決定。在北京，外交部發言人汪文斌今

日下午回應稱，現時沒有可以提供的消息。需要強調的是，中美兩國元首保持交往十分重要，具

體應由雙方通過外交途徑共同商定，並為此營造有利條件和氛圍。

此外，美國今日起實施涉疆產品全面禁令，中國新疆地區生產的全部產品均推定為「強逼勞

動」產品，並禁止進口與新疆相關的任何產品，進口商需要有非常有力的證據才能獲得豁免。中

國商務部新聞發言人就此回應表示，該做法是「典型的經濟脅迫行為」，中國對此堅決反對，並

將採取必要行動堅決維護國家主權、安全和發展利益。

香江魚缸三日飆７１４點後，今日回吐，美股期貨進一步下挫下，跌勢加深，收市大跌

５５０點。恒指低開８９點，報２１４６９，開市後跌幅收窄至４０點，見２１５１９點半日高

，之後美期下挫，拖累跌幅擴大，午後愈跌愈急，更挫逾五百點，並以全日低位收市，最終恒指

收報２１００８點，挫５５１點或２﹒６％，雖然險守兩萬一關，但失守十天（現處

２１２７７）及廿天線（現處２１１９３）。國指收報７３３５點，挫２１４點或２﹒８％；恒

生科技指數全日急跌２０７點或４﹒４％，報４５５２點。大市成交額１２６９﹒４億元。



＊滬指三連跌，萬億成交斷纜＊



滬深股市今早齊齊高開後走勢迅速分化，午後跌勢加劇，滬綜指高開０﹒０７％後迅速轉跌

，全日大跌１﹒２％失３３００關，報３２６７﹒２０點，深成指轉跌１﹒４３。創業板指一度

漲超１％，隨後衝高回落，收市跌０﹒５８％。個股跌多漲少，兩市超３７００股飄綠，汽車產

業鏈集體走強，光伏和新能源股揚升，半導體、消費電子股偏軟。

兩市萬億成交斷纜，全日成交９９６５億元人民幣，按日少７﹒７％。外資持續出走，資金

循陸股通淨流出６８﹒２億元人民幣，連續三日流出。而人民銀行連續４９日進行１００億元人

民幣逆回購操作，利率持平。



＊「成龍魔咒」再應驗，直播沒啟快手即挫４％＊



快手（０１０２４）宣布６月２５日晚上８時，藝人成龍將在快手開啟其個人全球直播首秀

。此次直播是成龍出道六十年以來的首次個人直播。成龍早於去年１０月底正式官宣入駐快手，

擔任快手溫暖大使一職後。數據顯示，成龍去年１０月開通快手帳號，入駐８小時，粉絲突破

１０００萬，１０小時內，首條視頻播放量破２億。如今其帳號粉絲已突破５４００萬。

惟近年來中國商界流傳著「成龍魔咒」，即是由成龍代言的公司最後都難逃破產倒閉，或是

爆出產品質量有問題等醜聞。而魔咒似乎又再應驗，因在上述消息公布不久，國家廣播電視總局

、文化和旅遊部便聯合發布《網絡主播行為規範》。當中明確，對於需要較高專業水平（如醫療

衛生、財經金融、法律、教育）的直播內容，主播應取得相應執業資質，並向直播平台進行執業

資質報備，直播平台應對主播進行資質審核及備案。《行為規範》要求網絡主播應當如實申報收

入，依法履行納稅義務。

監管行動出沒，直播平台股應聲下跌，行業龍頭快手首當其衝，全日挫４﹒１％，報

８２﹒３５元。自成龍去年１０月入駐快手後，快手當月股價見過１１０﹒５元後，便開始一輪

長達數月的跌勢，直至現今仍未能返回１１０﹒５元。

嗶哩嗶哩（０９６２６）跟跌３﹒４％，報２０８﹒４元。而近期因「中英雙語＋情懷共鳴

」直播帶貨爆紅的新東方在綫（０１７９７）則無影響，收盤仍飆１０﹒７％，報１９﹒３８元

。



＊被禁直接參與藥品網售，互聯網醫療股捱沽＊



國家藥監局計劃修訂法規，禁止第三方平台直接參與藥物網上銷售。《藥品管理法實施條例

（修訂草案徵求意見稿）》對於醫藥電商平台在自營和第三方業務的界限將進一步予以明確。

這意味，如阿里健康（００２４１）和京東健康（０６６１８）等的醫藥平台，未來的業務模式

或只能以自營為主，包括由平台聘請醫生網上診症，再聘請藥劑師配藥等，不能只是聯絡醫院和

提供藥物，避免出現糾紛時推卸責任，加強保障藥物質素和安全。

醫療網絡平台股捱沽，昨日急升１２％的阿里健康插１３﹒８％，為表現最差藍籌；京東健

康亦插１４﹒８％；平安好醫生（０１８３３）跌５﹒９％。

不過，有業內人士表示，該規定目前引起了市場關於藥品網絡交易第三方平台不能兼營第三

方業務和自營業務的誤讀，但實際上大多數平台的第三方業務和自營業務分別由不同公司管理，

新規如果成真，對企業和行業的影響不大。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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