【聚焦人幣】人行年內已發６百億離岸央票，專家料投資屬性續強化

《經濟通通訊社２２日專訊》今年以來，人民銀行在香港成功發行６期共６００億元（人

民幣．下同）中央銀行票據。其中，３個月期、６個月期和１年期品種分別發行２００億元、

１００億元和３００億元。中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，中國貨幣政策和通脹走勢長

期穩定，實際收益率維持為正，使得投資人民幣資產兼具流動性、回報率和安全性，未來人民幣

資產的投資屬性將得到進一步強化。

值得關注的是，同樣是６個月期人民幣央行票據，３月份在港發行時中標利率為２﹒６０％

，而６月份發行時則為２﹒３０％，有明顯回落。特別在當前全球債市收益率走高之際，此次離

岸人民幣央行票據中標利率下降更加引人注目。王有鑫認為，這一方面反映出離岸市場人民幣流

動性相對充裕，融資成本較低；另一方面，投標總量和認購倍數較高，發行得到境外投資者的踊

躍認購，推動利率回落，反映出境外投資者看好中國經濟的發展潛力。



＊發央票短期內有利於提振離岸人幣走勢＊



人行２１日在港成功發行５０億元６個月期央行票據，王有鑫認為，央行票據發行也是重要

的流動性管理工具和離岸匯率穩定工具，有利於完善離岸市場債券收益率曲線，在離岸匯率出現

較大波動或超調現象時，可以通過收緊離岸市場人民幣流動性，提高人民幣做空成本來實現穩定

匯率的目標。因此預計此次央行票據發行後，在短期內有利於提振離岸市場人民幣走勢。

值得一提的是，此前２０２１年１月份，中銀香港啟動香港人民幣央票回購做市機制。人行

數據顯示，２０２１年全年共達成央行票據回購交易３０９０億元，參與機構範圍不斷擴大。

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