【ＦＯＣＵＳ】華南暴雨華北酷熱，氣候危機再響警號

【ＦＯＣＵＳ】香港周三（２２日）清晨發出「酷熱天氣警告」，一河之隔的廣東，周二

（２１日）晚則將當地防汛應急響應提升至最高的Ｉ級。過去一個半月計，華南三省（廣東、廣

西、福建）的平均降雨量已刷新逾６０年最高紀錄。加上南亞水災、歐美熱浪、南極冰川以

５５００年以來最快速度消融，氣候危機再響警號。



＊李克強促保夏收夏種，防拉閘限電＊



還記得１９９８年特大洪水嗎？當年長江流域平均降雨量於４２日（６月１日至７月１２日

）內累計達

３５８毫米，並一路延續至８月，最終導致逾２億人受災。

進入２０２２年夏季，國家氣候中心數據顯示，過去４６日（５月１日至６月１５日），福

建、廣東、

廣西的區域平均降水量高達６２１毫米，為１９６１年以來歷史同期最多；除了上述三省，遭遇

強降雨

侵襲的還有廣西、貴州乃至安徽、浙江。

跟１９９８年的厄爾尼諾現象不同，今次持續更長的拉尼娜現象，除了在中國南方、孟加拉

、

印度引發極端降雨，亦同時給中國北方、美歐地區帶來高溫乾旱。面對４０度高溫推動華北多地

用電負荷提前創紀錄並導致農田乾裂，正在河北考察的總理李克強就要求，釋放煤炭先進產能，

能開儘開，堅決防止拉閘限電，以及搶抓農時做好夏收夏種，為穩物價提供堅實支持。



＊拉尼娜推漲小麥，海平面上升驚心＊



遭高溫炙烤的除了華北地區，美國預計亦將有２０％的人口在未來一周煎熬約３８攝氏度的

高溫

之下，西南地區乾旱程度甚至達千年一遇水平，此勢拖累這個全球第二大小麥出口國的春小麥

種植。當地農業部數據就顯示，最新春小麥出苗率僅８９％，大幅低於過去５年同期９７％的均

值。

全球第六大小麥出口國法國的情況也不惶多讓，當地剛剛錄得６月最早的熱浪，農民不得不

在黎明至上午１１時半之間工作以避開高溫。鑑於２０００年至今６次拉尼娜現象期間，全球小

麥價格

每一次都現上漲且平均漲幅高達１６﹒３％，疊加烏克蘭戰爭，年初至今升近三成的小麥價格恐

仍未

見頂。

相比眼前的洪水、酷熱，影響更深遠的是南極冰川消融、大洋洋流放緩。聯合國旗下

ＩＰＣＣ（政府間氣候變化專門委員會）評估就指，最壞情況下海平面到２１００年將上升多達

１﹒８米。而洋流放緩或加速氣候系統崩潰，意味更多極端天氣。

巧合的是，國家發改委、生態環境部、人民銀行等１７個部委近日就印發《國家適應氣候變

化戰略２０３５》，水資源、綠色農業、智慧儲能、災害預警等未來政策支持大方向呼之欲出。

