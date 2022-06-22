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22/06/2022 13:30

【ＦＯＣＵＳ】華南暴雨華北酷熱，氣候危機再響警號

　　【ＦＯＣＵＳ】香港周三（２２日）清晨發出「酷熱天氣警告」，一河之隔的廣東，周二
（２１日）晚則將當地防汛應急響應提升至最高的Ｉ級。過去一個半月計，華南三省（廣東、廣
西、福建）的平均降雨量已刷新逾６０年最高紀錄。加上南亞水災、歐美熱浪、南極冰川以
５５００年以來最快速度消融，氣候危機再響警號。

＊李克強促保夏收夏種，防拉閘限電＊

　　還記得１９９８年特大洪水嗎？當年長江流域平均降雨量於４２日（６月１日至７月１２日
）內累計達
３５８毫米，並一路延續至８月，最終導致逾２億人受災。
　　進入２０２２年夏季，國家氣候中心數據顯示，過去４６日（５月１日至６月１５日），福
建、廣東、
廣西的區域平均降水量高達６２１毫米，為１９６１年以來歷史同期最多；除了上述三省，遭遇
強降雨
侵襲的還有廣西、貴州乃至安徽、浙江。
　　跟１９９８年的厄爾尼諾現象不同，今次持續更長的拉尼娜現象，除了在中國南方、孟加拉

印度引發極端降雨，亦同時給中國北方、美歐地區帶來高溫乾旱。面對４０度高溫推動華北多地
用電負荷提前創紀錄並導致農田乾裂，正在河北考察的總理李克強就要求，釋放煤炭先進產能，
能開儘開，堅決防止拉閘限電，以及搶抓農時做好夏收夏種，為穩物價提供堅實支持。

＊拉尼娜推漲小麥，海平面上升驚心＊

　　遭高溫炙烤的除了華北地區，美國預計亦將有２０％的人口在未來一周煎熬約３８攝氏度的
高溫
之下，西南地區乾旱程度甚至達千年一遇水平，此勢拖累這個全球第二大小麥出口國的春小麥
種植。當地農業部數據就顯示，最新春小麥出苗率僅８９％，大幅低於過去５年同期９７％的均
值。
　　全球第六大小麥出口國法國的情況也不惶多讓，當地剛剛錄得６月最早的熱浪，農民不得不
在黎明至上午１１時半之間工作以避開高溫。鑑於２０００年至今６次拉尼娜現象期間，全球小
麥價格
每一次都現上漲且平均漲幅高達１６﹒３％，疊加烏克蘭戰爭，年初至今升近三成的小麥價格恐
仍未
見頂。
　　相比眼前的洪水、酷熱，影響更深遠的是南極冰川消融、大洋洋流放緩。聯合國旗下
ＩＰＣＣ（政府間氣候變化專門委員會）評估就指，最壞情況下海平面到２１００年將上升多達
１﹒８米。而洋流放緩或加速氣候系統崩潰，意味更多極端天氣。
　　巧合的是，國家發改委、生態環境部、人民銀行等１７個部委近日就印發《國家適應氣候變
化戰略２０３５》，水資源、綠色農業、智慧儲能、災害預警等未來政策支持大方向呼之欲出。

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