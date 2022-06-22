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即市新聞

22/06/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》內地電商平台漸轉變，打造網上社區吸引客流

　　《投資智慧》國家統計局早前發布２０２２年５月份全國ＣＰＩ數據。得益於５月疫情形勢
的相對好轉以及市場供應的充足，從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒１％，漲幅與上月相同；從環比看
，ＣＰＩ由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒２％。其中ＣＰＩ環比下降，表明國家的食品、能源
及各類工業消費品的供給能力比較充足，物價穩定的基礎比較好。在ＧＤＰ重拾正增長關鍵主題
「內需帶領復甦」的大前提下，政府不斷加碼促消費、推動消費需求「良性循環」。
　
　　在中國，６月１８日是電商重大的「６１８」購物節，為僅次於「雙十一」的網絡購物盛會
。中國電商巨頭京東（０９６１８）公布今年「６１８購物節」的累計下單金額，截止到６月
１８日晚上１１時５９分，今年京東累計下單金額超３７９３億，再創新高，同比上漲超過
１０﹒３％。不過阿里巴巴（０９９８８）和另一網購平台拼多多傾向不發布「６１８」購物節
的銷量數據，惟中國消費數據公司星圖數據估算，阿里旗下的天貓商城、京東、拼多多在「
６１８」期間一共實現５７８４億元銷售額，相比去年提升２６﹒５％。今年「６１８購物節」
可反映出內地消費正復甦，增速較前幾年有所放緩，主要或因過去基數較大及現時宏觀經濟較弱

　
　　此外，電商平台經過早前政策改變後，現時營運方法似乎亦有所改變，不只重於提升銷售，
更漸漸著重消費者體驗。另一方面，現時亦可看到內地消費群消費模式轉變，有不少消費者購物
前會先透過一個網絡平台小紅書搜尋商品，主要是希望透過瀏覽其他用戶的商品評價筆記，而分
辨出好壞商品，同時透過用家使用心得來決定是否購買商品。其中看到在「６１８購物節」期間
，小紅書上與「６１８」相關的關鍵詞搜索量在４至６月按年大增３﹒１２倍，可見小紅書進一
步融合其社區特性及電商業務，發展出新的交易業務漸成熟，更於「６１８購物節」期間推向高
峰。今年「６１８購物節」已有不少商家在小紅書上架產品，用戶可在小紅書上直接購買多項產
品，如外國藥妝品牌Ｄｅｒｍａｓｅｎｓａ會透過ＫＯＬ在小紅書直播帶貨，帶動銷量較去年６
月份大增６倍；京東集團旗下「京東國際」亦已入駐小紅書，用戶可在其小紅書店舖購買其產品

　
　　在以上情況可見，即使在內地發展電子商貿，消費者模式已逐漸轉變，由簡單從網站購買產
品，到開始要花時間於網上研究，以及會留意那些產品獲得用家良好心得才購買，形成一個網上
社區並以此帶動商品銷售，故電商平台亦漸漸轉變，除了重於商品品質外，亦打造網上社區吸引
客流，未來有望通過主要年輕一代受眾群體，繼續開拓更多商機。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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