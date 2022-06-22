《拆局麒想－林嘉麒》電視廣播新變現模式，進軍內地初見成效

《拆局麒想》近日中信證券研究部發表了一份全球產業策略專題，看好電視廣播

（００５１１）在電商及進軍內地初見成效。ＴＶＢ是首家商業無線廣播電視台，已為本地觀眾

提供免費電視節目逾５５年。「電視撈飯」曾經是香港生活的重要的一部分，黑白電視到彩色電

視，也是香港人文歷史重要的一章。從前日頭猛做，要休息返一晚的「歡樂今宵」、遊戲節目「

獎門人」、劇集「上海灘」、或者以香港股市作主題的「大時代」，也是膾炙人口的經典節目及

劇集。受到新媒體的衝擊，電視廣播在業務上需要積極求變。



從前在香港經營電視台的模式是製作劇集節目，爭取高收視，吸引廣告商，節目受歡迎再賣

埠。時代轉變，香港的電視廣告市場大幅縮小，儘管ＴＶＢ電視業務優勢依然明顯，收視率香港

最高，２０２１年ＴＶＢ黃金時段平均收視率達２４點，對比競爭對手最高為７﹒９點和３﹒２

點，擁有絕對優勢，但運營模式也需要改變。集合ＴＶＢ固有的ＤＮＡ加上新時代模式，演變成

以電視廣播、電商業務和藝人挖掘創造出閉環的變現模式。



首先，ＴＶＢ培養藝人能力出色，過去通過藝員培訓班、香港小姐選美及新秀歌唱大賽挖掘

培養出一批知名影星和歌星，近年成功的更有「聲夢傳奇」，現時就擁有５００位簽約或由

ＴＶＢ管理的藝人。值得留意的是，電視廣播近年積極發展內地市場，以大灣區為基礎，發力和

滲透整個內地市場，目前看初見成效。事實上，ＴＶＢ與內地電視頻道合作，外派藝人參演內地

電視劇、綜藝節目及比賽，成功變現了藝人廣告價值。同時，公司在新浪微博、微信視頻號、抖

音、快手、小紅書等社交媒體平台上運營相關帳號，截至２０２１年末擁有７６００萬粉絲，至

２０２２年５月更進一步提升至８０００萬以上。在同步劇和合拍劇的推進方面，ＴＶＢ跟優酷

、愛奇藝和騰訊視頻的合作較多，並在其各自的平台上獨家播放。



另一方面，ＴＶＢ積極在電商業務發展。由２０１８年開辦「Ｂｉｇ Ｂｉｇ Ｓｈｏｐ」

開始，２０１９年收購網上購物平台「Ｆｉｎｇｅｒ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ」。近年疫情帶來電商

發展新機遇，整合去年收購的「士多」、「鄰住買」及Ｂｉｇ Ｂｉｇ Ｓｈｏｐ三大平台。以

電視節目和藝人帶貨，構建「電視ｘ電商」自帶流量的新閉環運營模式，同時拓展內地跨境電商

。ＴＶＢ旗下電商擁有過萬個ＳＫＵ，客戶基礎更增至１００萬名用戶，而且增長勢頭明顯。事

實上，去年收購「士多」策略成功，短時間內錄得的訂單商品交易總值（ＧＭＶ）比收購前增加

３倍，近日公司亦決定加大對「士多」及電商業務投入，亦會推動「鄰住買」平台化，由經營自

營的產品外，加快同知名牌合作。基於ＴＶＢ成功開拓了藝人在內地的價值，與內地粉絲接觸，

未來將計劃推出內地的電商業務，令整體業務加快增速，進一步改善利潤。



電視廣播現時市值約１９億港元，以藝人合約的價值，加上５５年來的寶貴的經典劇集節目

等，價值是嚴重被低估。中信研究報告作了比較，與類近的同業相比，廣告、視頻娛樂類公司的

２０２２年ＰＥ、ＰＳ、ＥＶ╱Ｓａｌｅｓ為２２ｘ、３﹒２ｘ和３ｘ；經紀、ＭＣＮ公司的

２０２２年ＰＥ、ＰＳ、ＥＶ╱Ｓａｌｅｓ在２４、３﹒６ｘ和３﹒９ｘ；電商公司的２０２２

年ＰＥ、ＰＳ、ＥＶ╱Ｓａｌｅｓ在５０ｘ、２﹒２ｘ和２﹒１ｘ。以ＴＶＢ現在股價對比其

２０２１年業績，鑒於虧損ＰＥ為負，ＰＳ僅為０﹒６６ｘ，ＥＶ╱Ｓａｌｅｓ僅為１ｘ。粗略

估計，真實價值是現時股價的好幾倍。筆者認同報告，認為在價值對比，電視廣播是被顯著低估

，預計隨著公司新業務發展愈來愈成熟，盈利再度出現增長動力，價值就會再出現，股價動力亦

會隨之出現。《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



＊筆者並未持有上述股份



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