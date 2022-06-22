【企業盈警】建成控股（０１６３０）料全年盈轉虧約１３００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》建成控股（０１６３０）公布，預期截至３月３１日止年度將

錄得綜合淨虧損約１３００萬元，而去年度綜合淨盈利則約２６０萬元。

該集團指，該轉變主因缺少去年度錄得香港政府提供與就業支援計劃有關的約２１７０萬元

的政府補助金。然而，除該政府補助金外，期內綜合淨虧損較去年同期有所減少。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

