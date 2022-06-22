【企業盈警】歐科雲鏈（０１４９９）料全年虧損降最多４１％

《經濟通通訊社２２日專訊》歐科雲鏈（０１４９９）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損約５５００萬至６５００萬元，較去年同期虧損約９３９０萬元減少約３１％至４１％。

該集團指，預期虧損減少主因毛利增加及預期信貸虧損的減值虧損減少所致。

該集團將於本月２８日公布業績。（ｗｈ）

