【企業盈喜】亞洲聯合基建（００７１１）料全年虧轉賺最少１億元

《經濟通通訊社２２日專訊》亞洲聯合基建控股（００７１１）公布，預期截至３月３１日

止年度溢利不少於１億元，去年度虧損１﹒８５億元。

該集團指，預期轉虧為盈主因去年度就法律訴訟之賠償作出一次性撥備約２﹒７２億元，而

該訴訟已於本年度達成和解及部分撥備已於本年度內回撥。

該集團將於本月２７日公布業績。（ｗｈ）

