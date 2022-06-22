【企業盈警】先施表行（００４４４）料全年虧損跌２０％

《經濟通通訊社２２日專訊》先施表行（００４４４）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損比去年度虧損約２﹒１億元下跌２０％。

該集團指，虧損淨額之減幅主要歸因投資物業公平值變動虧損減少及物業、廠房及設備減值

虧損減少。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

