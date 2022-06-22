【企業盈警】泛海集團（００１２９）料全年盈轉虧最多９﹒５億元

《經濟通通訊社２２日專訊》泛海集團（００１２９）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損介乎８﹒５億至９﹒５億元，去年度盈利約１３﹒５３億元。

該集團指，轉盈為虧主因財務投資的投資虧損淨額，去年度為投資收益淨額，包括因市場價

格下跌導致之未實現虧損淨額，去年度為未實現收益淨額和額外計提預期信貸虧損，當中部分虧

損被投資物業公平價淨值錄得之收益所抵銷。

該集團預期於本月底或以前公布業績。（ｗｈ）

