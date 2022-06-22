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22/06/2022 07:53

【企業盈警】滙漢控股（００２１４）料全年盈轉虧最多９﹒５億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滙漢控股（００２１４）公布，預期截至３月３１日止年度虧
損介乎８﹒５億至９﹒５億元，去年度純利１０億元。
　　該集團指，轉盈為虧主因期內淨投資虧損，而去年度為淨投資收益，當中包含因市場價格下
跌導致的未變現虧損淨額，去年度錄未變現收益，以及額外計提預期信貸虧損，部分虧損被投資
物業公平價淨值錄收益所抵銷。
　　該集團預期於本月底或以前公布業績。（ｗｈ）

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