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22/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒６億人幣，買港交所沽美團

　　《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）恒指高開１０１點，報２１２６４點。最高升
４００點報２１５６４點，最低升１２點報２１１７５點。恒指收報２１５５９點，升３９５點
或１﹒８７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２８﹒６億元人民幣，增加２３％。北水淨買入最多的個股依
次是香港交易所（００３８８）、騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１１９３﹒６２億元減少９﹒５％。其中港股通成交３２１﹒５億元，佔總成交
２６﹒９％。

＊王興近日減持美團套現２５００萬元＊

　　據聯交所資料顯示，美團（０３６９０）創辦人兼首席執行官王興旗下的慈善基金會，繼於
上周二、上周三及上周五（１４日、１５日及１７日）合共減持公司１０萬Ｂ類股後，昨日
（２０日）再減持２﹒６萬Ｂ類股，平均每股作價為２００﹒２３元，套現約５２０﹒６萬元。
加上此前三天操作，王興共套現約２５００萬元。
　　去年６月３日，王興捐贈成立王興基金會。此前披露，王興基金會專門用於推動教育與科研
等公益事業。
　　香港交易所升１﹒６２％報３６４﹒２元，北水淨買入２﹒７億元；騰訊控股升２﹒７５％
報３８１元，北水淨買入２億元；藥明生物升５﹒０２％報７１﹒１元，北水淨買入１﹒６億元

　　美團升０﹒９％報２０１﹒２元，北水淨賣出２﹒６億元；中國移動升０﹒６１％報
４９﹒７５元，北水淨賣出１億元；建設銀行升２﹒７３％報５﹒６５元，北水淨賣出７５００
萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　２﹒７４
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　１﹒９８
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒５９
　　寶新金融　　　（０１２８２）　　　　　　０﹒９５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒６１
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－１﹒００
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－０﹒７５
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－０﹒６３
　　信達生物　（０１８０１）　　　　　－０﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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