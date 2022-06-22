《日入而息》李家超委任行會成員葉劉任召集人，立會通過租金扣稅

《今天重點》

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李家超公布新一屆行會成員名單，葉劉淑儀擔任召集人；葉劉淑儀稱行會召集人為諮詢角色，不

認為要退出新民黨；任志剛稱確保本港金融安全是重要工作，將協助施政；史美倫稱現在是退任

行會時機，續推動本港金融發展

謝展寰表示中電指今早８時許已全面恢復供電，將於３日內交報告；鄧炳強指中電電纜橋沒有人

為破壞跡象，起火原因待進一步調查

立法會三讀通過租金扣稅，每年最多扣稅１０萬元

ＧＯＧＯＸ（０２２４６）周五掛牌，港交所金融大堂恢復舉辦上市儀式

傳螞蟻集團最快月內提交設立金控公司申請

本港新增１３２３宗本地確診，輸入個案１２４宗；學校新增１９０宗個案，涉１５９學生及３

１教職員；再多７人疑染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１，５人源頭不明；張竹君稱近日疫情續升未見回落

，料單日宗數逾２千宗

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《即日市況》

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恒指全日低收５５１點報２１００８，科指低收２０７點報４５５２

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《深滬股市》

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滬綜指收１﹒２％再失３３００，外資連續三日流出

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《美元匯價》

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日元處息差劣勢，料仍會走低

歐元最新報１﹒０５１８╱２２，日圓最新報１３５﹒９４╱９５

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《公司業績》

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中國動向（０３８１８）全年盈轉虧１７﹒５億人幣，不派息

嘉泓物流（０２１３０）料中期純利按年增至少４５％

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《公司資訊》

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復星國際（００６５６）財務狀況穩健，全額贖回今年到期兩筆境外債

喜馬拉雅傳或再延招股，因市況波動

快手（０１０２４）周六開啟成龍出道６０年的全球個人直播首秀

數碼通（００３１５）向受停電影響客戶免費借出流動充電器

抖音集團成為２０２２年世界盃持權轉播商

渣打香港助瑞安集團達成首宗資產抵押可持續發展表現掛勾銀團貸款

天貓６１８表示２６萬品牌參加，近３００品牌成交過億；天貓沒公布６１８零售總額僅指正增

長，上海成交居首

中國移動香港與羅氏集團合作於觀塘打造智慧商廈，料明年末季開幕

萬通保險委任葉嘉年為聯席行政總裁

香港寬頻（０１３１０）設緊急支援站協助受電力供應事故影響客戶

香港科技園公司與恒生銀行（０００１１）達成合作協議

港交所（００３８８）推出全新研究資助計劃，重點關注生物科技及ＥＳＧ等領域

萬隆控股集團（０００３０）表示劉懷宇獲委任為公司財務總監

ＧＯＧＯＸ（０２２４６）周五掛牌，港交所金融大堂恢復舉辦上市儀式

中天順聯（００９９４）與華際科工訂立諒解備忘錄

泰加保險（０６１６１）未能為今年８月到期的士保險安排續保

盛業控股（０６０６９）附屬出售應收賬款，代價約為７６７０萬人幣

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《國企紅籌》

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據報騰訊（００７００）考慮在日本開設第三家數據中心

中銀香港（０２３８８）推出消費券「著數升級賞」加碼商戶優惠

招商局港口（００１４４）董事總經理嚴剛調任為副主席

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《中國要聞》

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許宏才出任人行貨幣政策委員會委員，余蔚平不再擔任

上海全社會用電量恢復至去年同期９４﹒５％

「阿里女員工案」張國強制猥褻罪一審獲刑一年半

天津發生燃爆事故波及近百米街道，３人重度燒傷

廣電總局表示加快推高清超高清電視發展，關停標清頻道

國家藥監局擬禁第三方平台直接參與藥品網售

中國６月新房成交預計環比增兩成，上海逾近７倍居首

廣州推自動駕駛，百度「蘿蔔快跑」進行無人測試

梁振英稱香港民主發展必須遵守國家憲法和香港基本法

人民日報訪李家超，稱一國兩制初心首要保證國家統一

內地要求部分網絡主播執照上崗，被封號後不得再開播

北京環球度假區將於本周六恢復開放

農業銀行河北分行原黨委委員、副行長趙立宏被雙開

消息指張曉明獲任命為全國政協副秘書長

第七批國家藥品集採啟動，新增備供地區應對藥企違規

山西省長治市原副市長陳鵬飛接受審查調查

衛健委表示加大醫療美容等服務機構抽查，嚴查違法行為

美國國債恢復跌勢，市場料聯儲局７月加息０﹒７５厘

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《寶島快訊》

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台股大跌２﹒４２％，傳聯發科下修第三季投片量

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《其他消息》

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俞敏洪擬開電商學院並親自授課，分析料新東方此舉劍指職業教育

天水圍局部地區仍停電，教育局宣布１４間學校停課

政府關注電纜意外，要求中電詳細調查及提交報告

電纜橋焚毀天水圍２萬戶仍停電，中電料復修需兩個工作天

鄧炳強稱中電電纜橋沒有人為破壞跡象，起火原因待進一步調查

李嘉誠基金會捐贈１﹒５億元，支持中大生物醫學科技科研發展

海事處得悉珍寶海鮮舫沉沒報道後，已要求船東提交報告

謝展寰表示中電指今早８時許已全面恢復供電，將於３日內交報告

金管局紐約時段再承接逾１１２億港元沽盤

香港故宮文化博物館周六向公眾開放，已售出及預訂５成門票

陳肇始回顧工作感觸落淚，未來會在不同崗位服務市民

深股通全日流出３７﹒５億元，外資連續三日淨流出；滬股通全日流出逾７億元，外資淨流出６

８億元

新前任特首辦公室選址太古廣場，支援林鄭離任後工作

政府成立數字化經濟發展委員會，由財政司司長擔任主席

立法會三讀通過租金扣稅，每年最多扣稅１０萬元

醫委會批准１３名非本地培訓醫生有限度執業註冊

醫管局表示受電纜橋火警影響３間醫院供電已恢復正常

銀聯二維碼推系列優惠活動迎消費券

海外地區陸續開關，港人傾向「報復式旅遊」

林鄭主持香港故宮開幕禮，稱為４２年公職生涯添光彩

傳讀書郎教育開始評估在港ＩＰＯ需求

鮑威爾赴參院發表證詞，歐元區公布消費者信心指數

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《俄烏開戰》

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俄羅斯考慮新機制，同時控制通脹及盧布匯率

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《大國博弈》

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習拜很快再次通話？北京表示中美元首保持交往十分重要

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《特區新班子》

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候任律政司副司長張國鈞退出民建聯

李家超公布新一屆行會成員名單，葉劉淑儀擔任召集人

葉劉淑儀稱行會召集人為諮詢角色，不認為要退出新民黨

新民黨全力支持新一屆行會組成，將配合政府施政

任志剛稱確保本港金融安全是重要工作，將協助施政

陳健波宣布辭任立法會財會主席，加入新一屆行會

史美倫稱現在是退任行會時機，續推動本港金融發展

李慧琼稱尊重及理解張國鈞退黨，陳克勤能勝任行會

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《新冠肺炎》

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全國昨新增本土陽性２２宗，澳門增至４９人確診

澳門全民快測，申報平台一度短暫故障

北京新增４例確診均來自酒吧群組，社會面感染增２例

何栢良稱政府應盡快購入專供兒童使用的復必泰疫苗

台灣新增５﹒２萬宗本土確診，多１７１宗死亡

本港新增１３２３宗本地確診，輸入個案１２４宗

學校新增１９０宗個案，涉１５９學生及３１教職員

再多７人疑染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１，５人源頭不明

張竹君稱近日疫情續升未見回落，料單日宗數逾２千宗

譚德塞稱新冠病毒源自武漢，外交部指英媒報道不屬實

港珠澳大橋口岸檢測結果異常，疑化驗室現環境污染

澳門政府指全民核酸檢測計劃將於明日上午９時開始

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