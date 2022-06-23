《日出而作》聯儲加息直至通脹回落，美股小幅收跌

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３０４８３﹒１３ 跌 ４７﹒１２ ０﹒１５
標普５００ ３７５９﹒８９ 跌 ４﹒９０ ０﹒１３
納斯達克 １１０５３﹒０８ 跌 １６﹒２２ ０﹒１５
倫敦富時１００ ７０８９﹒２２ 跌 ６２﹒８３ ０﹒８８
法蘭克福ＤＡＸ １３１４４﹒２８ 跌 １４８﹒１２ １﹒１１
巴黎ＣＡＣ ４０ ５９１６﹒６３ 跌 ４８﹒０３ ０﹒８１
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﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３６﹒１２１０，歐元兌美元
１﹒０５６６
《公司業績》
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開明投資（００７６８）全年虧損降至１３萬元，不派息
安領國際（０１４１０）全年純利２２８０萬元跌３４％，不派息
煜榮集團（０１５３６）全年虧損降至４５萬元，不派息
中發展控股（００４７５）全年虧損降至１３９８萬元，不派息
茂盛控股（０００２２）全年虧損擴至４４４１萬元，不派息
寶發控股（０８５３２）全年純利升３７％至２６６萬元，不派息
匯安智能（０８３７９）全年虧損擴至２３１９萬元，不派息
永續農業（０８６０９）全年純利跌５３％至３５３萬坡元，不派息
興銘控股（０８４２５）全年盈轉虧３０４萬元，不派息
禮建德集團（０８４５５）全年虧損擴至３５７萬元，不派息
環球印館（０８４４８）全年虧損降至４４５萬元，不派息
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《公司資訊》
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俄鋁（００４８６）獨立非執董Ｎｉｃｈｏｌａｓ Ｊｏｒｄａｎ退任
耀高（０１７９６）附屬索償８０３萬元，反被申索４４０４萬元
再鼎醫藥（０９６８８）下周一起在聯交所轉換為雙重主要上市
德琪（０６９９６）血液及實體瘤抑制劑臨床試驗獲澳洲藥管局批准
匯控（００００５）再斥１﹒６４億元港英共回購３１９﹒３萬股
百濟神州（０６１６０）獨立非執董陳永正辭任
華潤置地（０１１０９）近１４億元夥控股股東合營北京住宅項目
宏光半導體（０６９０８）兩執董辭任，委梁健鵬及劉洋任執董
建滔集團（００１４８）２８億元購一幢倫敦商業樓宇收租
曠逸國際（０１６８３）折讓７％發１﹒４４億新股，籌３２１１萬元
中達集團控股（００１３９）附屬經營中醫診所數量增至１６２家
諾發集團（０１３６０）豁免客戶利息５１４萬元，不影響財務表現
光豐服務（００５００）遭申索４５５０萬元，反駁指控不屬實
昊天國際建投（０１３４１）３﹒５５億元購年息７％債券作投資
保德國際發展（００３７２）獲知要約無法進行，要約期結束
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《國企紅籌》
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中關村（０１６０１）２０００萬人幣融資租賃，利息１９９萬人幣
中信股份（００２６７）２６４億人幣承諾參與中信銀行（００９９８）供股
中國銀河（０６８８１）發短期融資券，籌３６億人幣
上海復旦（０１３８５）旗下上海華岭上市申請，獲北交所受理
春立醫療（０１８５８）執董史寶春增持近２６萬Ｈ股
中國金茂（００８１７）借出誠意金近２２億人幣，擬投資北京住宅
現代牧業（０１１１７）５﹒１億人幣合營投資新牧場，佔５１％股權
遼港股份（０２８８０）下屬碼頭物流被告近１１億人幣
深圳高速（００５４８）聯營減資，料涉純利６﹒９億人幣
石藥集團（０１０９３）醫骨巨細胞瘤新藥上市申請獲優先審評
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《神州民企》
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佳源國際（０２７６８）欠債１５００萬元清盤呈請達成和解協議
移動互聯（０１４３９）兩獨立非執董分別辭任
中能國際控股（０１０９６）獨立調查報告異常付款，法律行動追討
國聯通信（０８０６０）全年盈轉虧２１１９萬，不派息
碧桂園（０２００７）今年到期優先票據現金要約獲六成接納
世茂服務（００８７３）經審核全年純利升６８％不派息，申請今早復牌
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《中國要聞》
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習近平強調推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《匯市走勢》
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鮑威爾強調加息幅度需具靈活性，美元連續２日走低
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《國務會議》
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李克強確定加大汽
車消費支持政策，
料增相關消費２千
億
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《國際要聞》
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阿富汗地震洪災至
少１６００人死，
華允人道援助
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《虛幣世界》
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市場關注鮑威爾言
論，加密貨幣價格
微跌
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《ＩＰＯ反應》
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快狗打車（０２２
４６）公開超購約
３倍，人人有份
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《其他消息》
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主要加密貨幣行情
領地（０６９９９
）公布票據交換要
約逾９７％接納，
擬發約１﹒１９億
美元新票據
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《新股上市》
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智雲健康（０９９５５）開招入場費約３０８１元，淨籌４﹒８億元
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