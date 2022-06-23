《日出而作》聯儲加息直至通脹回落，美股小幅收跌

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

紐約道瓊斯 ３０４８３﹒１３ 跌 ４７﹒１２ ０﹒１５

標普５００ ３７５９﹒８９ 跌 ４﹒９０ ０﹒１３

納斯達克 １１０５３﹒０８ 跌 １６﹒２２ ０﹒１５

倫敦富時１００ ７０８９﹒２２ 跌 ６２﹒８３ ０﹒８８

法蘭克福ＤＡＸ １３１４４﹒２８ 跌 １４８﹒１２ １﹒１１

巴黎ＣＡＣ ４０ ５９１６﹒６３ 跌 ４８﹒０３ ０﹒８１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３６﹒１２１０，歐元兌美元

１﹒０５６６



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

開明投資（００７６８）全年虧損降至１３萬元，不派息

安領國際（０１４１０）全年純利２２８０萬元跌３４％，不派息

煜榮集團（０１５３６）全年虧損降至４５萬元，不派息

中發展控股（００４７５）全年虧損降至１３９８萬元，不派息

茂盛控股（０００２２）全年虧損擴至４４４１萬元，不派息

寶發控股（０８５３２）全年純利升３７％至２６６萬元，不派息

匯安智能（０８３７９）全年虧損擴至２３１９萬元，不派息

永續農業（０８６０９）全年純利跌５３％至３５３萬坡元，不派息

興銘控股（０８４２５）全年盈轉虧３０４萬元，不派息

禮建德集團（０８４５５）全年虧損擴至３５７萬元，不派息

環球印館（０８４４８）全年虧損降至４４５萬元，不派息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

俄鋁（００４８６）獨立非執董Ｎｉｃｈｏｌａｓ Ｊｏｒｄａｎ退任

耀高（０１７９６）附屬索償８０３萬元，反被申索４４０４萬元

再鼎醫藥（０９６８８）下周一起在聯交所轉換為雙重主要上市

德琪（０６９９６）血液及實體瘤抑制劑臨床試驗獲澳洲藥管局批准

匯控（００００５）再斥１﹒６４億元港英共回購３１９﹒３萬股

百濟神州（０６１６０）獨立非執董陳永正辭任

華潤置地（０１１０９）近１４億元夥控股股東合營北京住宅項目

宏光半導體（０６９０８）兩執董辭任，委梁健鵬及劉洋任執董

建滔集團（００１４８）２８億元購一幢倫敦商業樓宇收租

曠逸國際（０１６８３）折讓７％發１﹒４４億新股，籌３２１１萬元

中達集團控股（００１３９）附屬經營中醫診所數量增至１６２家

諾發集團（０１３６０）豁免客戶利息５１４萬元，不影響財務表現

光豐服務（００５００）遭申索４５５０萬元，反駁指控不屬實

昊天國際建投（０１３４１）３﹒５５億元購年息７％債券作投資

保德國際發展（００３７２）獲知要約無法進行，要約期結束

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中關村（０１６０１）２０００萬人幣融資租賃，利息１９９萬人幣

中信股份（００２６７）２６４億人幣承諾參與中信銀行（００９９８）供股

中國銀河（０６８８１）發短期融資券，籌３６億人幣

上海復旦（０１３８５）旗下上海華岭上市申請，獲北交所受理

春立醫療（０１８５８）執董史寶春增持近２６萬Ｈ股

中國金茂（００８１７）借出誠意金近２２億人幣，擬投資北京住宅

現代牧業（０１１１７）５﹒１億人幣合營投資新牧場，佔５１％股權

遼港股份（０２８８０）下屬碼頭物流被告近１１億人幣

深圳高速（００５４８）聯營減資，料涉純利６﹒９億人幣

石藥集團（０１０９３）醫骨巨細胞瘤新藥上市申請獲優先審評

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

佳源國際（０２７６８）欠債１５００萬元清盤呈請達成和解協議

移動互聯（０１４３９）兩獨立非執董分別辭任

中能國際控股（０１０９６）獨立調查報告異常付款，法律行動追討

國聯通信（０８０６０）全年盈轉虧２１１９萬，不派息

碧桂園（０２００７）今年到期優先票據現金要約獲六成接納

世茂服務（００８７３）經審核全年純利升６８％不派息，申請今早復牌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

習近平強調推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中概股速遞》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《匯市走勢》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

鮑威爾強調加息幅度需具靈活性，美元連續２日走低

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國務會議》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李克強確定加大汽

車消費支持政策，

料增相關消費２千

億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿富汗地震洪災至

少１６００人死，

華允人道援助

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《虛幣世界》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

市場關注鮑威爾言

論，加密貨幣價格

微跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《ＩＰＯ反應》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

快狗打車（０２２

４６）公開超購約

３倍，人人有份

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

主要加密貨幣行情

領地（０６９９９

）公布票據交換要

約逾９７％接納，

擬發約１﹒１９億

美元新票據

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新股上市》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

智雲健康（０９９５５）開招入場費約３０８１元，淨籌４﹒８億元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

