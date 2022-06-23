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即市新聞

23/06/2022 07:46

《日出而作》聯儲加息直至通脹回落，美股小幅收跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３０４８３﹒１３　跌　　４７﹒１２　０﹒１５
　　標普５００　　　　　３７５９﹒８９　跌　　　４﹒９０　０﹒１３
　　納斯達克　　　　　１１０５３﹒０８　跌　　１６﹒２２　０﹒１５
　　倫敦富時１００　　　７０８９﹒２２　跌　　６２﹒８３　０﹒８８
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１４４﹒２８　跌　１４８﹒１２　１﹒１１
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　５９１６﹒６３　跌　　４８﹒０３　０﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３６﹒１２１０，歐元兌美元
１﹒０５６６
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　開明投資（００７６８）全年虧損降至１３萬元，不派息　　　　　
　　安領國際（０１４１０）全年純利２２８０萬元跌３４％，不派息　
　　煜榮集團（０１５３６）全年虧損降至４５萬元，不派息　　　　　
　　中發展控股（００４７５）全年虧損降至１３９８萬元，不派息　　
　　茂盛控股（０００２２）全年虧損擴至４４４１萬元，不派息　　　
　　寶發控股（０８５３２）全年純利升３７％至２６６萬元，不派息　
　　匯安智能（０８３７９）全年虧損擴至２３１９萬元，不派息　　　
　　永續農業（０８６０９）全年純利跌５３％至３５３萬坡元，不派息
　　興銘控股（０８４２５）全年盈轉虧３０４萬元，不派息　　　　　
　　禮建德集團（０８４５５）全年虧損擴至３５７萬元，不派息　　　
　　環球印館（０８４４８）全年虧損降至４４５萬元，不派息　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　俄鋁（００４８６）獨立非執董Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ｊｏｒｄａｎ退任
　　耀高（０１７９６）附屬索償８０３萬元，反被申索４４０４萬元　　
　　再鼎醫藥（０９６８８）下周一起在聯交所轉換為雙重主要上市　　　
　　德琪（０６９９６）血液及實體瘤抑制劑臨床試驗獲澳洲藥管局批准　
　　匯控（００００５）再斥１﹒６４億元港英共回購３１９﹒３萬股　　
　　百濟神州（０６１６０）獨立非執董陳永正辭任　　　　　　　　　　
　　華潤置地（０１１０９）近１４億元夥控股股東合營北京住宅項目　　
　　宏光半導體（０６９０８）兩執董辭任，委梁健鵬及劉洋任執董　　　
　　建滔集團（００１４８）２８億元購一幢倫敦商業樓宇收租　　　　　
　　曠逸國際（０１６８３）折讓７％發１﹒４４億新股，籌３２１１萬元
　　中達集團控股（００１３９）附屬經營中醫診所數量增至１６２家　　
　　諾發集團（０１３６０）豁免客戶利息５１４萬元，不影響財務表現　
　　光豐服務（００５００）遭申索４５５０萬元，反駁指控不屬實　　　
　　昊天國際建投（０１３４１）３﹒５５億元購年息７％債券作投資　　
　　保德國際發展（００３７２）獲知要約無法進行，要約期結束　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中關村（０１６０１）２０００萬人幣融資租賃，利息１９９萬人幣　　　　
　　中信股份（００２６７）２６４億人幣承諾參與中信銀行（００９９８）供股
　　中國銀河（０６８８１）發短期融資券，籌３６億人幣　　　　　　　　　　
　　上海復旦（０１３８５）旗下上海華岭上市申請，獲北交所受理　　　　　　
　　春立醫療（０１８５８）執董史寶春增持近２６萬Ｈ股　　　　　　　　　　
　　中國金茂（００８１７）借出誠意金近２２億人幣，擬投資北京住宅　　　　
　　現代牧業（０１１１７）５﹒１億人幣合營投資新牧場，佔５１％股權　　　
　　遼港股份（０２８８０）下屬碼頭物流被告近１１億人幣　　　　　　　　　
　　深圳高速（００５４８）聯營減資，料涉純利６﹒９億人幣　　　　　　　　
　　石藥集團（０１０９３）醫骨巨細胞瘤新藥上市申請獲優先審評　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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　　佳源國際（０２７６８）欠債１５００萬元清盤呈請達成和解協議　　　
　　移動互聯（０１４３９）兩獨立非執董分別辭任　　　　　　　　　　　
　　中能國際控股（０１０９６）獨立調查報告異常付款，法律行動追討　　
　　國聯通信（０８０６０）全年盈轉虧２１１９萬，不派息　　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）今年到期優先票據現金要約獲六成接納　　　　　
　　世茂服務（００８７３）經審核全年純利升６８％不派息，申請今早復牌
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　習近平強調推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鮑威爾強調加息幅度需具靈活性，美元連續２日走低
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國務會議》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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　　李克強確定加大汽
　　車消費支持政策，
　　料增相關消費２千
　　億　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿富汗地震洪災至
　　少１６００人死，
　　華允人道援助　　
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　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　市場關注鮑威爾言
　　論，加密貨幣價格
　　微跌　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《ＩＰＯ反應》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快狗打車（０２２
　　４６）公開超購約
　　３倍，人人有份　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　主要加密貨幣行情
　　領地（０６９９９
　　）公布票據交換要
　　約逾９７％接納，
　　擬發約１﹒１９億
　　美元新票據　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《新股上市》
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　　智雲健康（０９９５５）開招入場費約３０８１元，淨籌４﹒８億元
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