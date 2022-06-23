《外資精點》瑞信降賭股目標價１０％－５９％，料賭收短期仍疲弱

《經濟通通訊社２３日專訊》瑞信發表研報，在內地嚴打跨境賭博下，即使未來疫情趨於常

態化，對賭場常客（尤其來自廣東省以外）的管制將繼續存在；估計２０２４年中場博彩收入只

能回復疫情前的８０％，較早前預估的９８％低１８個百分點。該行最新將多隻澳門博彩股的目

標價下調１０％－５９％，以反映需要疲弱；當中更將新濠國際發展（００２００）的評級由「

優於大市」下調至「中性」。

報告預計，中國「清零」的防疫政策將會持續，要到明年第一季中共２０大後才有望部分放

寬，料澳門賭收短期內仍然疲弱；又預計澳門博彩稅將於明年調高１％，而且基於消閒旅客的市

場推廣開支較高，預期中場毛利率將走低。

但瑞信認為，市場對博彩板塊預期偏低，已未必對負面消息有反應，預料板塊下跌空間有限

，而在缺乏刺激下盈利短期亦偏軟。雖然長期投資者可能會選擇增持和等待，但現時無風險利率

較高，在行業復甦前景高度不明朗下，博彩板塊策略上吸引力欠奉。該行建議，等待賭收持續復

甦的跡象明顯才作行動，從歷史上看，賭股周期反彈平均持續１﹒５年。

該行最為看好以中場為主的金沙中國（０１９２８）、其次是淨現金和有能力抵禦下跌周期

的銀河娛樂（０００２７），及估值低的新濠國際發展。（ａｃ）



表列瑞信對各博彩股的最新評級及目標價：

股份 評級 目標價（元）

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金沙中國（０１９２８） 優於大市 ２７→１８﹒３

銀河娛樂（０００２７） 優於大市 ５４﹒５→４９

新濠國際發展（００２００） 優於大市→中性 ７﹒６→４﹒７

澳博（００８８０） 中性 ４→３﹒５

美高梅中國（０２２８２） 中性 ５﹒１→３﹒７

永利澳門（０１１２８） 中性 ６→４﹒７

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