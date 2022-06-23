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即市新聞

23/06/2022 16:10

《外資精點》瑞信降賭股目標價１０％－５９％，料賭收短期仍疲弱

　　《經濟通通訊社２３日專訊》瑞信發表研報，在內地嚴打跨境賭博下，即使未來疫情趨於常
態化，對賭場常客（尤其來自廣東省以外）的管制將繼續存在；估計２０２４年中場博彩收入只
能回復疫情前的８０％，較早前預估的９８％低１８個百分點。該行最新將多隻澳門博彩股的目
標價下調１０％－５９％，以反映需要疲弱；當中更將新濠國際發展（００２００）的評級由「
優於大市」下調至「中性」。
　　報告預計，中國「清零」的防疫政策將會持續，要到明年第一季中共２０大後才有望部分放
寬，料澳門賭收短期內仍然疲弱；又預計澳門博彩稅將於明年調高１％，而且基於消閒旅客的市
場推廣開支較高，預期中場毛利率將走低。
　　但瑞信認為，市場對博彩板塊預期偏低，已未必對負面消息有反應，預料板塊下跌空間有限
，而在缺乏刺激下盈利短期亦偏軟。雖然長期投資者可能會選擇增持和等待，但現時無風險利率
較高，在行業復甦前景高度不明朗下，博彩板塊策略上吸引力欠奉。該行建議，等待賭收持續復
甦的跡象明顯才作行動，從歷史上看，賭股周期反彈平均持續１﹒５年。
　　該行最為看好以中場為主的金沙中國（０１９２８）、其次是淨現金和有能力抵禦下跌周期
的銀河娛樂（０００２７），及估值低的新濠國際發展。（ａｃ）
　
表列瑞信對各博彩股的最新評級及目標價：
　　　　　　　股份　　　　　　　　　評級　　　　目標價（元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　金沙中國（０１９２８）　　　優於大市　　　２７→１８﹒３
　　　銀河娛樂（０００２７）　　　優於大市　　　５４﹒５→４９
　　新濠國際發展（００２００）　優於大市→中性　７﹒６→４﹒７
　　　　澳博（００８８０）　　　　　中性　　　　　４→３﹒５　
　　美高梅中國（０２２８２）　　　　中性　　　　５﹒１→３﹒７
　　　永利澳門（０１１２８）　　　　中性　　　　　６→４﹒７　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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