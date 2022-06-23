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即市新聞

23/06/2022 07:50

《油金掠影》經濟衰退憂慮升溫，紐油挫逾３％，紐約期金微跌

　　《經濟通通訊社２３日專訊》聯儲局主席鮑威爾赴參議院作供時，提到聯儲局致力令通脹回
落至２％的目標範圍，惟強調加息幅度取決於經濟數據，又指決策官員必須具靈活性。市場對經
濟衰退升溫，油價受挫。
　　紐約期油曾瀉７﹒３％，盤中低見１０１﹒５３美元，為５月１１日以來最低，收市跌
３﹒３３美元或３﹒１６％，報每桶１０６﹒１９美元；布蘭特期油跌２﹒９１美元或
２﹒５４％，報每桶１１１﹒７４美元。
　　有分析認為，油價持續下跌，暗示對全球對經濟衰退的憂慮加劇，影響力更超越供應緊張、
中國經濟重啟前景等正面因素。
　　其他消息方面，美國白宮呼籲國會暫停徵收聯邦汽油稅３個月，並要求各州提供類似紓困措
施。目前兩黨議員均傾向反對此項提議，眾議院議長佩洛西在內的民主黨議員擔心，若石油公司
及零售商將省下來大部分收益歸為己有，停徵汽油稅對價格影響恐怕有限。

＊現貨金微升０﹒４％＊

　　鮑威爾在參議院的言論，亦表明繼續加息壓抑通脹的立場，金價個別發展。紐約期金跌４０
美仙或０﹒０２％，報每盎斯１８３８﹒４美元；現貨金就漲０﹒４％至每盎司１８４０﹒３９
美元。
　　有分析指出，市場正關注通脹及能源價格，惟下半年經濟衰退可能性提高，聯儲局可能會暫
緩加息，進而支撐金價。分析續指，若金價在第３季每日收市可保持在１８１０美元以上，將朝
多頭邁進，目標是每盎司至少１９５０美元。
　　其他貴金屬方面，白銀下跌３５美仙或１﹒６％，報每盎司２１﹒４２１美元；白金期貨跌
１２﹒６美元或１﹒３％，報每盎司９２６﹒９美元；鈀金跌２４﹒８美元或１﹒３％，報每盎
司１８３７﹒９美元。（ｅｒ）

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