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即市新聞

23/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股仍處中期升浪中的低位整固期

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向好和向淡。昨天（２２日）港股顯著急挫，近日低位支持能否守得住，甚具關鍵。理論上，大
市現時仍處於「一浪高於一浪」的局勢中；但當前跌浪底被跌越後，形勢便會宣告逆轉。恒指始
終無力升破周線圖上，４月上旬高位２２５２４阻力，亦無法成功上企保歷加通道中軸，證明好
友無力再攻，令中期反彈浪變為中期新升浪。坦言，中期淡友大戶依然控制大局。
　　長期而言，恒指跌浪運行了１３個月後，才於１８２３５找到重要支持。在時間上是非常足
夠的。筆者對中期新升浪已經正式展開的信心仍在，但於低位鞏固期內，我們應加倍留意好友大
戶能否將防線持續上移，反而一些間中會出現的短期調整並不太重要。圖上已經連續１３個月未
出現過連續兩支陽燭，或許低位鞏固期會延續至第三季才完結，卻不代表恒指會創近期新低。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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