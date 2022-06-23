《行內行外－梁崇讓》大家都想要看好的結果！

《行內行外》勞工界強烈要求取消強積金對沖，在社會和立法會上經歷多年討論的議案，終

在今屆特區政府卸任前總算趕及在立法會上大比數通過，這對打工仔來說算是一個好消息。香港

是資本主義的商業社會，以往有個別僱主藉用強積金來抵銷僱員的長期服務金確實常見，這種做

法對一些在公司已服務多年的員工，被無良僱主找藉口辭退並不給予特別補償是很不公平和不合

情理，只因被辭退的員工大多已年資較長，工作能力漸減，解僱後已不容易找到新僱主聘用，就

算有人聘用，很大機會工資都無法回復昔日水平，雖然這也是商業社會無可避免的現實，但總不

能抹殺這群打工仔過去在社會的貢獻而不給予合理的補償。至於取消強積金對沖有社會人士擔心

會為職場上帶來不利的影響，僱主有可能會考慮減少聘請長期員工而改為外判合約，這也會令勞

工市場的制度出現新變化，會否出現這種結果？那要看這未來幾年勞工市場變化的結果了。



＊外判層層剝削＊



近半世紀，香港經濟發展迅速，工種也出現了不斷的變化，主要是由工業轉化為商業和服務

業，即俗稱藍領轉為白領，而在轉變的過程中，港府為了精簡管理，減少支出和減低在僱用勞工

責任的承擔，實行了外判制度，此制度衍生出新僱傭關係，造成出現大判、二判、三判等勞資雙

方，這種現象引出層層剝削，外判只是一個巧言令色的名詞，其實有點類似層壓式行為。在社會

科技電子化的發展過程中，有關當局為了降低失業率數據，創造了自僱人士一族，既然說自僱，

那便不算列入失業大軍之列，現時香港社會，更多了一個「自由工作者」雅號，這類工種明顯可

減低政府對外公布的失業率，只是這類人士收入如何？可足糊口嗎？有沒有強積金？政府便缺乏

關注了！因此取消強積金對沖制度對自僱人士和自由工作者有沒有幫助呢？木宰羊。而這種外判

合約和自僱制度，在金融業界內可謂被發揮得淋漓盡致。



＊優質服務取勝＊



在「行內行外」的文章中曾多次提及金融證券及期貨業的運作有如外判制度，業界存在大判

、二判、三判，至於大判，二判……如何分級，還是留待大家思考了！早期的金融證券業，聘用

大量的市場交易員和交收員等等工種，但因市場趨向電子化，令很多部門和工種的員工被大量刪

減，為了不想行業失業人數突然增加導致社會不穩定，因而讓這些員工和工種轉化成中介人，即

現時的客戶主任俗稱「經紀」，並設立了股票交易的最低佣金制以保障業界經營者和客戶主任的

收入，那時可算是多勞多得和靠服務態度來爭取客戶，運作多年亦行之有效，並沒有感到惡性競

爭的存在，因是靠服務態度優劣來取捨，這群前輩帶領了香港金融及證券業，進入服務行業的時

代，同時為香港成為國際金融中心作出了巨大的貢獻，後期政府為了宣傳香港的服務業和推廣正

確的服務態度，推出「優質服務，致勝之道」等主題的活動，劉德華一句：「今時今日咁嘅服務

態度是不夠的！」更成為社會的口頭禪，唱到街知巷聞，最終打造旅遊、物流，貿易和金融等服

務業都成為了香港四大的主流產業。



＊忽略成果共享＊



可是香港在資本主義的經濟模式下從不重視保障打工仔的合理權益，資本家最終會向打工群

體進行剝削和掠奪，加上有關當局只著重整體ＧＤＰ的增長而忽略了各階層共享成果的分配，因

此導致貧富懸殊的差距愈來愈大，這正是社會現時的結果。金融業撤銷了最低佣金制，令金融業

的大部分收益歸於大判和二判身上，在零佣金下，靠佣金收入的從業員連餅碎也沒得吃了，這便

是現時業界的結果。金融業非福利機搆，沒有了良好的營運情況，如何保證中小型金融公司有足

夠資金提升結算、後台，交易等系統，以及投資顧問和分析師隊伍等等的建設，而大財團則往往

只服務富豪級或投資大戶，這最終會累及普羅投資者應有的服務，試問金融業又如何能維持往日

的優良服務態度呢？這有沒有違背了作為服務業龍頭的初心呢？可能時代進步的轉變，在互聯網

世界，大家都不需要往日的服務態度，劉德華的口頭禪相信也要「告別」了！



＊何時恢復最低佣金制＊



後記：制度本身難說好與壞，總要看結果才是最重要，舉如與病毒共存，自然出現確診人數

激增的結果，香港放寬防疫政策，確診人數上升也是結果。外判制度本是希望可妥善管理資源、

節省成本和提升服務質素等，結果卻形成合約價低者得和剝削漏弊，早期旅遊業為了吸引旅客，

宣傳「零團費」，結果做成強迫「購物團」泛濫，證券及期貨業撤銷了最低佣金制，結果引來「

零佣金」的惡性競爭，失去了以服務優劣為競爭力的原意，更引來投資者盲目投資，最終遭受金

錢上的損失，靠佣金收入的從業員沒有了生存空間等等也是結果，「一業兩管」引致銀行擴大銷

售金融產品，結果卻導致不公平競爭，更引起雷曼迷債的糾紛。

今年百物騰漲，成本上升，結果兩電、煤氣、巴士公司和港鐵等都申請加價成功；油價上升

，結果的士成功提升起錶價，各類商品在通脹壓力下，結果全都是加價，連政府也提出增加股票

印花稅，在立法會通過了也算是結果；唯獨本工會為證券及期貨業爭取恢復最低佣金制多年仍是

沒有滿意的結果，為甚麼呢？莫非世上真的存有免費午餐？那著名經濟學者佛利民「世上沒有免

費的午餐」的名句豈非要從新改寫？難道背後仍有些外界無法知曉的玄機？那誰會給業界確實的

答案和好的結果呢？《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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