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即市新聞

23/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》加息潮下買高息股？

　　《缸邊隨筆》昨日（２２日）３３板塊升跌情況：

　　迄１２：３０，上升板塊：１７；下跌板塊：１６。

　　至４：３０收，上升板塊：１５；下跌板塊：１８。

　　前市恒指收：２１５５９﹒５９。

　　昨市恒指收：２１００８﹒３４；跌５５１﹒２５。

　　前市期指收：２１４７４。

　　昨市期指收：２０９８０，跌４９４。

　　前市低水：８６；昨市低水：２８。

　　前市大市成交：１１９３﹒６２億元。

　　昨市大市成交：１２６９﹒４億元，增７５﹒７８億元。

　　前市期指成交：１０７５８９張。

　　昨市期指成交：１０１８３９張，減５７５０張。

　　加息潮臨，不少投資者想避風，就諗買高息股來抗加息，其想法是以「此高抗彼高」。不過
歷史上告訴我們，此高不可抗彼高，要買高息股，請忍、忍、忍。

　　基於歷史數據所限，只能拿到１９９２年起的數據來論。但已可以看到１９９４年，美國一
年加息七次，共加３﹒５厘，到１９９５年便加完，其間中電（００００２）、煤氣
（００００３）、電能（００００６，前稱港燈）、匯豐（００００５）、恒生（０００１１）
的股價走勢。

　　這個加息期對上述５股走勢的影響，看圖便明，幾時才可買，自己睇啦！

　　仲有，又話加息有利銀行股嘅？點解當時匯豐與恒生的股價都跌？！

　　昨文《衰退？》提出當愈來愈多人認同衰退必臨，一如大家接受打十號風球，各人都會走避
。昨日市跌，是因為市場認定衰退必臨嗎？

　　美儲局昨晚有野講，市場最想聽乜？不要講衰退不來，要講衰退會來，大家執生，這才貼地
氣。此一如港財政司陳茂波，如今時叫大家買樓啦、買樓啦，你估市民會怎鬧佢：唔貼地氣。大
眾很多時要氹，但有些時要嚇，才叫做善體民情。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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