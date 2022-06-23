《盤後部署》中央政策推動汽車股報捷，比亞迪短線較值博！

《經濟通通訊社２３日專訊》港股今天收復上日部分失地，高開１４９點報２１１５７，初

段曾回落至２１０００邊緣，惟之後拾級而上，半日升２００點報２１２０９。午後升幅曾擴大

逾４００點，高見２１４４３，其後升幅略為收窄。恒指收報２１２７３，升２６５點或升

１﹒２６％，主板成交１２０５﹒６１億元。國企指數收報７４６３，升１２８點或升

１﹒７５％。恒生科技指數報４６５５，升１０３點或升２﹒２８％。

內地股市亦造好。上證綜合指數報３３２０，升５２點或升１﹒６２％，成交

４７４２﹒００億元人民幣。深證成份指數報１２５１４，升２６８點或升２﹒１９％，成交

３０４９﹒６３億元人民幣。

在日線圖上，恒指上日的大陰燭完全包住今天的陽燭，出現「身懷六甲」形態，惟近日走勢

屬窄幅整固，不能推斷市況完全好轉，而今天成交亦只有１２０５億元，較上日跌市的１２６９

億元還要少。近期醫藥股、汽車股、內房股等不同板塊各自因行業的利好因素而輪流炒，而在恒

指佔較大比重的科技股只能靠穩，市場仍聚焦在通脹問題，筆者估計仍屬上落市格局，並維持早

前的推斷，１００天線２１８００水平為恒指短線反彈阻力。



＊理想、吉利不宜高追＊



汽車股是今天升市主角。國務院總理李克強日前召開國務院常務會議，確定加大汽車消費支

持的政策，研究免徵新能源汽車購置稅政策年底到期後延期問題，而政策實施預測今年增加汽車

及相關消費大約２０００億元人民幣。

造車新勢力「蔚小理」持續強勢，理想（０２０１５）更再度破位，盤中高見１５７﹒６元

，收報１５４﹒２元，升９﹒４４％。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，理想汽車是日錄得

４﹒４６億元資金淨流入，大戶主動買沽比率５３：４７，反映市場對理想公布新車款ＳＵＶ「

理想Ｌ９」的樂觀情緒未減，加上今天有國策消息配合，令升勢進一步擴大。

在日線圖上，股價持續多天企穩在１０天線上，並繼續沿保力加通道上升，惟股價由５月

２７日裂口高開的低位９２﹒２５至今天高位１５７﹒６元，已漲逾６５元，９ＲＳＩ亦已升至

８３的嚴重超買區，投資者應留意股價出現大幅回調的風險，現階段不宜高追，待回至１０天線

１３０元水平才部署。



＊比亞迪短線挑戰３２１﹒８元＊



其他車企方面，吉利（００１７５）為全日表現最佳藍籌，早段升逾５％，午後升幅一度擴

大逾８％，高見１７﹒２６元，收市升７﹒４％，報１６﹒８４元。因應旗下品牌「極星」即將

上市等利好消息出爐，吉利股價連日報升。在日線圖上，股價已突破保力加通道頂部，惟由５月

２４日裂口上升的低位１３﹒８９元至今天高位１７﹒２６元，累計已有逾２４％升幅，加上目

前９日ＲＳＩ已達７４，貼近嚴重超買區，在低位買入的投資者宜先食胡，無貨者就待股價回至

６月１日至６月２１日橫行密集區頂部１５﹒４至１５﹒６元水平部署。

筆者認為比亞迪（０１２１１）相對值博。是日資金再轉為淨流入３﹒８１億元，大戶主動

買沽比率為５９：４１，資金未完全放棄比亞迪，其基本面亦在眾車企當中較穩健者。比亞迪股

價６月１７日在２０天線已見支持，今天沿著１０天線向上突破，保力加通道底部大幅收窄。以

目前９ＲＳＩ為６５而言，短線值博率較高，有力挑戰６月１３日的年內高位３２１﹒８元。



＊阿里巴巴料１１５元有阻力＊



科技股方面，阿里巴巴（０９９８８）表現較好。外電引述知情人士指，螞蟻集團據報最早

將於本月底前正式向人民銀行提交設立金融控股公司的行政許可申請。消息帶動阿里巴巴股價高

開３％報１０４﹒９元，早段走勢反覆向好，盤中高見１０９﹒９元，收市升６﹒４％，報

１０８元。

在日線圖上，阿里巴巴股價自５月１３日突破２０天線後，並持續在１００與１０天線之間

反覆。雖然今天守穩１０天線，惟近期未有對科技股的利好消息，預料股價繼續在１００至

１１５元上落。（ｅｒ）

